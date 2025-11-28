「アジアを席巻、日本と韓国は緊張」驚異の“３試合30得点０失点”！中国の凄まじい快進撃に母国メディアも驚嘆！「圧倒的に強い」「日韓と競うのも夢物語ではない」【U-17アジア杯予選】
現在開催中のU-17アジアカップ予選で、グループAの開催国である中国の勢いが止まらない。
初戦でバーレーンを４―０で下すと、続く東ティモール戦に14−０で圧勝。第３節でもブルネイを12−０で粉砕し、３連勝を飾った。
母国メディアもこの快進撃に驚嘆している。ポータルサイト『捜狐』は「30得点０失点！中国がアジアを席巻、日本と韓国は緊張」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「中国は再び圧倒的な強さを見せつけ、ブルネイを12−０で圧倒し、グループステージで３連勝を達成した！この若きチームは３試合で30得点・無失点という驚異的な成績を収め、圧勝の連続で中国サッカーの未来を輝かせている」
同メディアは「日本と韓国と競うのは夢物語ではなく、アジアの情勢は変わりつつあるかもしれない。この代表チームは、得点力だけでなく、チームサッカーの萌芽的な形も示した。攻撃陣のハイプレス、中盤での素早いパス回し、サイドからの鋭い突破など、現代サッカーの核となる要素が明確に表れている」と強調。こう続けている。
「彼らの成長の軌跡は、近年の日本と韓国のユース代表の台頭を彷彿とさせる。そして今、中国代表は、それに劣らない力強いパフォーマンスで、挑戦のシグナルを送ろうとしている。予選の対戦相手は比較的弱かったものの、戦術遂行力、個の能力、そしてチームの結束力は、本大会での活躍に期待を抱かせるに十分だ。今後、日本や韓国と対戦する時、彼らが善戦できると確信している」
記事は「未来はここにある。本大会での活躍を見守ろう。３連勝、30得点、無失点。これらの数字の裏には、中国のユースサッカー育成システムの初期の成果が表れている」と誇らしげに伝えた。
凄まじい攻撃力を披露するチームへの期待は高まっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
