日本人４選手が出場！ セルティックが旗手怜央の１G１Aなどで３−１勝利！ フェイエノールトは上田綺世が先制弾も実らず 【EL】
現地11月27日に開催されたヨーロッパリーグの第５節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトと前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人４選手が所属するセルティックが前者のホームで対戦した。
この日本人対決となったゲームで、フェイエノールトは上田と渡辺が先発、一方のセルティックは前田と旗手がスタメンに名を連ねたなか、ホームチームが11分に先制。相手の最終ラインの背後に抜け出したセム・スタインのラストパスに反応した上田が、左足のダイレクトシュートを突き刺した。
一方のセルティックは31分に同点に追いつく。前線に上がってきた旗手のワンタッチの折り返しをヤン・ヒョンジュンがダイレクトで押し込んだ。
さらに43分には、前田がGKヴェレンロイターに猛プレスをかけてミスを誘発。こぼれ球を旗手が冷静に流し込んで逆転弾を奪った。このままセルティックが２−１とリードして前半を終える。
迎えた後半、セルティックは63分にチャンスを創出。ヤン・ヒョンジュンが左サイドを突破してクロスを鋭いクロスを供給するも、渡辺にブロックされた。
追いつきたいフェイエノールトは72分、右CKに渡辺がヘディングシュートを放ったが、決めきれない。
すると83分にアウェーチームが追加点を奪取。前田のマイナスのパスを受けたニグレンが強烈な一撃を叩き込んだ。試合はこのまま３−１で終了し、セルティックが白星を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世＆旗手怜央のゴール！
