¡Ú¥´¥ë¥Õ¡Û¡È´ä°æ¥Ä¥¤¥ó¥ºÄù¤á¡É¤Ø¡¡ÌÀ°¦67¤Ç¼ó°ÌÊÂ¤ó¤À¡¡³«ËëÀï¤ÏËå¡¦ÀéÎçV¡¡»Ð¤¬ºÇ½ªÀï¾¡¤Ä!
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼ÇÕÂè1Æü¡Ê2025Ç¯11·î27Æü¡¡µÜºê¸©¡¡µÜºêCC¡á6543¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72 ¡Ë
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼6¾¡¤Î´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢3¥Ü¥®¡¼¤Î67¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÃÏ¸µµÜºê½Ð¿È¤Î±ÊÊöºé´õ¡Ê30¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÁÐ»Ò¤ÎËå¡¦ÀéÎç¡ÊHonda¡Ë¤Ï3·î¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥À¥¤¥¥ó¡¦¥ª¡¼¥¥Ã¥É¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ°¦¤¬ºÇ½ªÀï¤òÀ©¤·¡¢½é¤Î¡È´ä°æ¥Ä¥¤¥ó¥ºÄù¤á¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡´ä°æÌÀ¤¬¡Ö¶ì¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ëµÜºêCC¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¡£8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢Âç²ñ¼«¸ÊºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë67¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¼þ¤ê¤Î¥é¥Õ¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¯Áª¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢2¤Ä¤Î¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£º¸±ü¤Ë³°¤·¤¿4ÈÖ¤Ï12¥á¡¼¥È¥ë¤ò58ÅÙ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ÇÊü¤ê¹þ¤ß¡¢±¦¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿16ÈÖ¤Ç¤Ï15¥á¡¼¥È¥ë¤ò54ÅÙ¤Ç·è¤á¤Æ¡Ö¥é¥¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¯¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡8·î¤ËÊÆ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬º£µ¨¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÌ¤¾¡Íø¡£Ëå¡¦ÀéÎç¤¬³«ËëÀï¤òÀ©¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÀéÎç¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÏÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÂÐ¹³°Õ¼±¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ð¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼7¾¡ÌÜ¤Ç¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ç³«ËëÀï¤ÈºÇ½ªÀï¤ò¥À¥Ö¥ëÀ©ÇÆ¤¹¤ë²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯¤Ï¥·¡¼¥É·÷³°65°Ì¤À¤¬º£Âç²ñÃ±ÆÈ3°Ì°ÊÆâ¤Ê¤éÍèµ¨¥·¡¼¥É¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¼çÀï¾ì¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤À¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î»î¹ç¤ÏÊ·°Ïµ¤¤â¤¤¤¤¤·ÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤Î¤ÇÂç¹¥¤¡×¤È¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤ò¤â¤¯¤í¤à´ä°æÌÀ¤Ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¸¢Íø¡£¾¡¤Ã¤Æ¼è¤ì¤ì¤ÐºÇ¹â¤Î·ëËö¡£»Ä¤ê3Æü¤â¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£