篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に、ジェシー（SixTONES）、藤木直人の出演が決定！本作の情報解禁時に写っていた“2人の男性の横顔”は、ジェシーと藤木のものだった。

『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、一人の殺人犯との出会いをきっかけに、“悪女”へと変貌していく物語。

ジェシーが演じるのは、強盗殺人の罪で起訴され、こずえが勤務する氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者・日下怜治。鋭い目つきで他人を威嚇し、社会の規範やルールに反発するアウトローで、こずえの心を大きく揺さぶっていく存在であり、こずえの“過去の秘密”にも深く関わっている重要な役どころ。

藤木が演じるのは、怜治の事件を担当している刑事・佐伯雄介。数々の事件を解決してきた実績を持つ警視庁捜査一課の警部補で、こずえの過去を知る人物。こずえと怜治の出会いは彼自身の運命も大きく変えていくことになる。

立場や責任に縛られていたこずえに近づく殺人犯と、こずえの過去を知る刑事――2人の男性の存在がこずえの人生を揺るがしていき、3人の関係は複雑に絡み合っていく。

■プロデューサー 鈴木亜希乃 コメント

2人の男性に翻弄される――このドラマの見所は、女刑務官、殺人犯、刑事という三角関係が、サスペンスだけでなくラブストーリーとしても絡み合うところです。

殺人犯。危険な男だとわかっているのに惹かれてしまう――そんな怜治には、ワイルドさとミステリアスさを兼ね備えたジェシーさんしかいないと思いました。たくましい体と、繊細な顔つき。強さと弱さの両方を兼ね備え、悪人なのか善人なのか、どちらかわからない怜治を体現してくださると思いました。普段バラエティ番組などで見せる表情とは180度違うジェシーさんに、ぜひドキドキハラハラしてください！

そんな怜治とは正反対の男――こずえと同年代で、大人の色香があって、それでいて包み込んでくれるような優しさを持っている……まさに藤木直人さんのことだと確信しました。こずえと佐伯にしか出せない2人だけの空気感は、篠原さんと何度も共演されている藤木さんにしか出せないものがあるとも思いました。敏腕の刑事なのに、恋には不器用で……そんな愛すべき佐伯が藤木さんの手でもっと魅力的になっていくのが楽しみです！

日曜の夜、正反対の2人の男性にぜひ翻弄されてください！

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

制作協力：AX-ON

制作著作：日本テレビ

