篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に、ジェシー（SixTONES）、藤木直人の出演が決定！

ジェシーが演じるのは、強盗殺人の罪で起訴され、冬木こずえ（篠原涼子）が勤務する氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者・日下怜治。鋭い目つきで他人を威嚇し、社会の規範やルールに反発するアウトローで、真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・こずえの心を大きく揺さぶっていく存在であり、こずえの“過去の秘密”にも深く関わっている重要な役どころ。

立場や責任に縛られていたこずえに近づく殺人犯・怜治と、こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）――2人の男性の存在がこずえの人生を揺るがしていき、3人の関係は複雑に絡み合っていく。当記事ではジェシーのコメントを紹介！

■ジェシー（SixTONES） コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

台本を読んでいても「次、どうなるのだろう」というワクワク感がありましたので、映像になったときに「こうなったんだ」という楽しみもあると思います。監督やスタッフの皆さんの目から見て怜治が魅力的に見えたら、たぶんそこでOKが出るのだと思います。怜治という男の魅力をどれくらい出せるか。緊張しがちなのですが、現場ではなるべく落ち着いて芝居に集中したいと思います。

Q.日下怜治は謎多き“殺人犯”ですが、役に挑む上で、どんな部分を大切に演じていますか？また、ご自身の役柄でどんなところに注目してほしいですか？

ミステリアスな部分を感じさせるように演じないといけないと思っています。注目して頂きたいのは、こずえとどう脱獄するのか。また、脱獄のキッカケが怜治なのでそこも注目して頂きたいです。脱獄はそう簡単にできることではないと思います。刑務官と出会い、2人で脱獄を決めるところなどもしっかりと芝居で表現していけたらと思います。

