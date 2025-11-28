篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に、ジェシー（SixTONES）、藤木直人の出演が決定！

藤木が演じるのは、強盗殺人の罪で起訴された未決拘禁者・日下怜治（ジェシー）の事件を担当している刑事・佐伯雄介。数々の事件を解決してきた実績を持つ警視庁捜査一課の警部補で、冬木こずえ（篠原涼子）の過去を知る人物。こずえと怜治の出会いは彼自身の運命も大きく変えていくことになる。

立場や責任に縛られていたこずえに近づく殺人犯・怜治と、こずえの過去を知る刑事・佐伯――2人の男性の存在がこずえの人生を揺るがしていき、3人の関係は複雑に絡み合っていく。当記事では藤木のコメントを紹介！

■藤木直人 コメント

Q.真面目に生きてきた女性刑務官が、殺人犯との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌するという衝撃のストーリーですが、台本を読んでみての感想と、意気込みを教えてください。

先の読めないストーリー…ってドラマのオープニングである結果は提示されているんですが（笑）、そこに至るまでの道のりが全く読めないのでどう展開していくのか楽しみです。真面目な刑務官が禁断の恋に落ち、そして脱獄は成功するのか？ドキドキできる作品になるよう頑張ります。

Q.こずえと怜治が出会うことによって運命が変わっていく敏腕刑事・佐伯雄介という役に挑む上で、どんな部分を大切に演じていますか？また、ご自身の役柄でどんなところに注目してほしいですか？

佐伯はこずえの過去を知る人物で距離感が近いんですが、他のシーンは緊張感のあるシーンばかりの中で佐伯とこずえのシーンはちょっとほっとできるシーン、というか『違うベクトル』を持ったシーンになるといいなと思っています。

※佐伯雄介（さえきゆうすけ/48） … 藤木直人

警視庁刑事部捜査一課/警部補

日下怜治の事件を担当している刑事。明るく社交的なだけでなく、これまで数々の事件を解決し実績を残してきた。

こずえと怜治の出会いが、佐伯の運命も大きく変えていくことになる。