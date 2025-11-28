◇ノルディックスキーW杯 ジャンプ男子個人第4戦（2025年11月27日 スウェーデン・ファルン ヒルサイズ＝HS132メートル）

スキージャンプのW杯男子個人第4戦が行われ、二階堂蓮（24＝日本ビール）が130メートル、124・5メートルの合計249・1点で今季自己最高の8位に入った。日本勢最上位は合計249・9点だった小林陵侑（29＝チームROY）の6位。アンジェ・ラニシェク（29＝スロベニア）が合計262・9点で今季初勝利、通算9勝目を挙げた。

二階堂は今季自己最高の8位も、W杯の個人初の表彰台が見えていただけに悔しい結果となった。3位で迎えた2回目の直前、他選手の採点トラブルで数分間待たされた。124・5メートルと伸ばせず順位を落とし、「不意に力みが出てしまった」と言葉を絞り出した。1回目は130メートルの好飛躍。つま先寄りだった助走の重心を夏場に修正し、踏み切りに力強さが増したことで、持ち味の前傾の空中姿勢が飛距離につながるようになった。昨季のW杯で7度トップ10入りした24歳のホープ。「これを次に生かせということなのかな」と前を向いた。

○…小林陵は日本勢最上位の6位で、優勝した第2戦を含めて今季全4戦でトップ10入りとなった。表彰台には届かなかったが安定感が際立ち、「総合（優勝）を見据える中では必須。内容はまずまず」と及第点をつけた。11月29日からの次戦は、W杯初優勝を含む3勝を挙げているフィンランドのルカが舞台となる。「いいイメージが湧くと思う。ビッグジャンプをできたらいい」と、好相性の地で今季2勝目を狙う。