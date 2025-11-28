タレント・でか美ちゃん（34）が27日深夜に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。結婚までに「1年は付き合った方がいい」と思っている理由を明かした。

今回は前回に引き続き恒例企画「本音はベッドの上で」の“女子会バージョン”が放送された。元外資系航空会社のキャビンアテンダント（CA）のお笑い芸人・CRAZY COCO、でか美ちゃん、チャンネル登録者数178万人超のユーチューバーコンビ「パパラピーズ」のタナカガの3人が出演した。

「交際0日婚」の話題となると、昨年3月にお笑い芸人のサツマカワRPGと結婚を発表した、でか美ちゃんは「勢いはいいと思ってて。結婚に対して」とし「子供とかがいない状態とかであったら別に“ダメだったら離婚すればいいじゃん”って思って結婚した。最初」と結婚当時の心境を伝えた。

だが、「0日婚」については「私の中の定義ですけど…絶対1年は付き合った方がいいと思ってて」と持論があった。これに2人から「何で?」と食い気味に聞かれると「日本って四季があるじゃないですか」と、日本の気候が関係しているとした。

それは「昔付き合ってた人、秋ぐらいから付き合いだして。春になって、私花粉症持ちなので、花粉症の薬飲んでた。薬飲んでると眠くなったりするから“眠くなるかも”って伝えてた上で、デート中にカフェで寝ちゃった。ふと。パッと目が覚めたらブチギレてて。“デート中に寝るなんてありえない”って。これ、春にならないと知らない人格だった。季節は1周通った方がいい」と明かした。