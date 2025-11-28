ボートレース住之江の「ルーキーシリーズ第22戦スカパー！・JLC杯競走」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。

地元の井上を全面的に信頼する。エンジンに及第点をつけたのなら心配無用。捲らせず、差させず、盤石の逃げ。常住がスタート踏み込み全速アタック。逆転の1番手はここか。畑田も行き足が良さそうでカドで鋭く攻め込む。4連続優出中の井本も俊敏さばきで絡んできそう。

＜1＞井上忠政 十分動いてましたよ。数字よりはちょっといいかな。出て行くことはなかったけど下がることもなかった。

＜2＞井本昌也 ペラは見ていないけど、全体的にまずまずでした。班で分が悪いところもなかった。

＜3＞常住蓮 悪くはなかった。班では一緒か、ちょっと分がいいくらい。乗り心地は試運転では違和感はなかったけど、特訓で波が出るともう少し…。

＜4＞畑田汰一 行き足は良さそうだが、伸びはスリットから止まっている。でも、エンジンは悪くなさそうなので、しっかりペラを叩けば良くなるかな。

＜5＞前田翔 良くなさそう。ペラを少し叩いただけなので、まだ分からない。頑張ってペラを調整をします。

＜6＞石本裕武 班では一緒くらいで下がることはなかった。前検としてはまずまず。