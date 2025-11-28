スポニチ

　ボートレース住之江の「ルーキーシリーズ第22戦スカパー！・JLC杯競走」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。

　地元の井上を全面的に信頼する。エンジンに及第点をつけたのなら心配無用。捲らせず、差させず、盤石の逃げ。常住がスタート踏み込み全速アタック。逆転の1番手はここか。畑田も行き足が良さそうでカドで鋭く攻め込む。4連続優出中の井本も俊敏さばきで絡んできそう。

　＜1＞井上忠政　十分動いてましたよ。数字よりはちょっといいかな。出て行くことはなかったけど下がることもなかった。

　＜2＞井本昌也　ペラは見ていないけど、全体的にまずまずでした。班で分が悪いところもなかった。

　＜3＞常住蓮　悪くはなかった。班では一緒か、ちょっと分がいいくらい。乗り心地は試運転では違和感はなかったけど、特訓で波が出るともう少し…。

　＜4＞畑田汰一　行き足は良さそうだが、伸びはスリットから止まっている。でも、エンジンは悪くなさそうなので、しっかりペラを叩けば良くなるかな。

　＜5＞前田翔　良くなさそう。ペラを少し叩いただけなので、まだ分からない。頑張ってペラを調整をします。

　＜6＞石本裕武　班では一緒くらいで下がることはなかった。前検としてはまずまず。