インスタグラムを更新

フィギュアスケートの平昌五輪代表・田中刑事さんが27日、自身のインスタグラムを更新。自身の31歳の誕生日だった22日に結婚を発表していたが、その反響の大きさに「夫婦ともどもとても驚いております」とつづった。

結婚発表から5日。田中さんは花が映った写真を3枚投稿。「今年も素敵なお花やプレゼントが届きました！ 毎年ありがとうございます 嬉しいです！」とし、「1つ前の投稿に想像以上の反響をいただき、夫婦ともどもとても驚いております。 みなさまありがとうございます！！」と驚きとともに感謝をつづった。

自身の31歳の誕生日だった22日、田中さんは「結婚しました！」「穏やかで優しい時間をともに過ごせるパートナーと出会えたこと、そして日々を支えてくれる存在がいることに、とても幸せを感じています。これからも感謝の気持ちを忘れず、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います！」などと報告していた。

岡山出身の田中さんは2011年の世界ジュニア選手権で2位に入って頭角を現すと、13年全日本ジュニア選手権では優勝。全日本選手権では16、17年に2位、18年に3位に入っている。同い年の五輪連覇王者・羽生結弦さんと切磋琢磨し、世界選手権にも3度出場。18年平昌五輪にも男子シングル代表で出場。総合18位だった。

2022年4月に競技からの引退を発表。プロスケーターとコーチの道に進むことを明かしていた。グランプリ（GP）シリーズ・NHK杯では大会公式アンバサダーを務めた。



（THE ANSWER編集部）