千葉雄大「部屋にお花を飾るようにして、お花屋さんに定期的に買いに行っています」
俳優の千葉雄大（36歳）が、イメージキャラクターを務めるUR賃貸住宅の新CMに出演。11月28日より、「外も中もステキ！」篇、「子どもの居場所」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“ひとりのリラクゼーション時間”について語った。
今回は、URのロゴカラーを基調としたおなじみの制服に身を包んだ「URであーるガール」の吉岡里帆、「URであーるボーイ」の千葉雄大が、埼玉県鶴ヶ島市にある「かわつるグリーンタウン」を訪問。単身者からファミリー世帯まで幅広い居住者のニーズに対応し、子どもが安心して遊び、共に育つ環境があるUR賃貸住宅で子育てすることの魅力を伝える。
撮影後のインタビューで千葉は、「ひとりのリラクゼーション時間は家でどう過ごしていますか？」と聞かれ、「最近断捨離をして家がすごくキレイになって、ちょっとスペースに余裕もできたので、部屋にお花を飾るようにして、お花屋さんに定期的に買いに行っています」と回答。
そして「以前、店員さんに『お花の色は何色にしますか？』と聞かれたので、『白緑（びゃくろく）でお願いします』と答えたら『ホワイトグリーンですね』と言われました。そこで『花屋業界では、白緑のことをホワイトグリーンと言うんだ』ということを学んだりとか、そういうくらしをしています」と語った。
