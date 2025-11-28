ＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシー（２９）と俳優の藤木直人（５３）が、俳優の篠原涼子（５２）が主演する日本テレビ系の１月期新日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」に出演することが２７日、分かった。

今作は女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原）が、一人の殺人犯との出会いをきっかけに、“悪女”へと変貌していく。ジェシーは強盗殺人の罪で起訴され、こずえが勤務する氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者・日下怜治を演じ、藤木は怜治の事件を担当している刑事・佐伯雄介を務める。

ジェシーは「台本を読んでいても『次、どうなるのだろう』というワクワク感がありましたので、映像になったときに『こうなったんだ』という楽しみもあると思います」と期待感をあおった。藤木も「真面目な刑務官が禁断の恋に落ち、そして脱獄は成功するのか？ドキドキできる作品になるよう頑張ります」と意気込んだ。

ジェシーは演じる上で「ミステリアスな部分を感じさせるように演じないといけない」と気を引き締める。「怜治という男の魅力をどれくらい出せるか。緊張しがちなのですが、現場ではなるべく落ち着いて芝居に集中したい」と思い描いた。

さらに、ジェシーは「注目していただきたいのは、こずえとどう脱獄するのか。また、脱獄のキッカケが怜治なのでそこも注目していただきたい」と呼びかけ、「脱獄はそう簡単にできることではないと思います。刑務官と出会い、２人で脱獄を決めるところなどもしっかりと芝居で表現していけたらと思います」と気合を入れた。