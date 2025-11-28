人気アイドルグループが多数所属する芸能事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」が、完全無料の音声配信プラットフォーム「ｍｉｍｉ−ｎｉ（ミミニ）」を立ち上げることが２７日、分かった。初回配信は１２月３日午後６時で、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎが初のポッドキャストレギュラー番組（タイトル未定）をつとめる。

「ｍｉｍｉ−ｎｉ」内で配信されるポッドキャストは、ＳｐｏｔｉｆｙやＡｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃ等の音楽配信サービスともシームレスにつながり、番組で流れた楽曲を番組再生画面からすぐに再生可能。またリスナーが番組にメッセージを送れる「お便り機能」や、心が震えた瞬間をタイムスタンプ付きでシェアできる「推しどこシェア機能」など、ファンとアーティストが新たにつながることが可能だという。

事務所公式の新サービスで先陣を切ることになったＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎは「音楽とメンバーの声を同時に楽しめる、新しいスタイルのサービス。ポッドキャストでありながら楽曲がそのまま流れる仕様を生かし、より自然体の僕たちを身近に感じていただける時間になれば」と期待。

「このサービスを無料で利用できる点も大きな魅力のひとつ。さらに今後は、ＳＴＡＲＴＯ所属のアーティストが次々と参加し、音声と音楽が融合した新たな世界が広がっていく未来も楽しみにしています」と呼びかけた。

初回配信に先駆けて、１２月２日まで毎日午後６時に、メンバーリレー形式によるショートエピソードを先行配信する。