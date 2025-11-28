SixTONESのジェシー（29）が来年1月期の日本テレビドラマ「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（日曜後10・30）で殺人犯を演じる。主演の篠原涼子（52）扮する真面目な女性刑務官が拘置所で禁断の恋に落ちる、強盗殺人の罪で起訴された男という役どころ。2人が出会うことで脱獄劇が始まる。ジェシーは「どう脱獄するのか。また脱獄のきっかけにも注目」とアピールした。

バラエティーなどでの明るいキャラクターとは異なり、鋭い目つきで他人を威嚇し社会規範に反発するアウトローな姿を見せる。危険だが主人公が引かれてしまう人物像に制作陣は「ワイルドさとミステリアスさを兼ね備えたジェシーさんしかいない」と太鼓判を押す。昨年の同局ドラマ「新空港占拠」で攻撃性のある“謎の男”を好演しており、今作もハマり役となりそうだ。

殺人犯の事件を担当する警視庁捜査1課の刑事役は藤木直人（53）。主人公の過去を知るため距離感が近く、緊張感ある場面が多い中で「主人公とのシーンはちょっとホッとできるシーンになれば」と意気込む。篠原とは「ラスト・シンデレラ」（フジテレビ、2013年）などで共演歴があり、制作陣も「2人だけの空気感は藤木さんにしか出せない」と信頼を寄せる。

脱獄劇にジェシーは「“次、どうなるのだろう”というワクワク感がある」と自信をのぞかせる。殺人犯と刑事、2人の男が主人公の運命をもてあそぶように、視聴者の心もくすぐっていく。