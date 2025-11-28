『大阪・関西万博ぴあ』、「オリコン年間“本”ランキング 2025」で1位 旅行ガイドジャンルで史上初【オリコン年間】
10月13日に閉幕した「大阪・関西万博」の情報を一冊に詰め込んだガイドブック『大阪・関西万博ぴあ』（ぴあ）が、本日28日発表の『オリコン年間“本”ランキング 2025』のBOOKランキングにおいて、期間内売上62.4万部を売り上げ、1位を獲得。同ランキングのジャンル別「旅行ガイド」でも1位を獲得した。単行本などの一般書籍部門にあたるオリコン年間BOOKランキングで、旅行ガイドジャンルの作品が1位を獲得するのは史上初となった。
本作は、「オリコン週間BOOKランキング」において、通算8週で1位を獲得（※1）。また、同ランキングのジャンル別「旅行ガイド」では、通算16週で1位を獲得（※2）している。
本作の編集長・伊奈禎さんは、「この度は栄誉ある賞をいただきましてありがとうございます。感激と同時にとても驚いています。縮小が止まらない紙媒体市場にあって、タイミングとやり方によってはこれほど支持いただけるということを証明できた事実が、何より素晴らしいことだと思っています」と喜びのコメントを寄せた。
また、こだわって力を入れたのは、万博を訪れた人にとっては貴重な情報源となった「会場案内MAP」だったという。
「万博会場では紙のMAPは用意されない予定でしたが、広大な万博会場を巡るのに紙のMAPは必須であると考え、本誌に詳細な会場MAPを綴じ込むことにしました。開幕前で正確な情報がなかなかつかめない中、できる限り詳細なリサーチを行い、苦心して使いやすいMAPを作成しました。おかげさまでMAPの反響は大きく、多くの方に役立てていただけたようです」
そのほか「オリコン年間“本”ランキング 2025」のBOOKランキングでは、鈴木のりたけ氏の『大ピンチずかん3』が期間内売上52.2万部で2位にランクイン。同シリーズの作品としては3年連続の年間BOOKランキングTOP3入りとなった。同ランキングのジャンル別「児童書」で1位を獲得している。
3位には両＠リベ大学長氏の『改訂版 本当の自由を手に入れる お金の大学』が期間内売上46.3万部でランクイン。同ランキングのジャンル別「ビジネス書」では1位を獲得した。
（※1）「オリコン週間BOOKランキング」1位獲得付日
2025/3/10付〜2025/3/24付、2025/5/19付〜2025/6/9付、2025/6/23付
（※2） 「オリコン週間BOOKランキング」、ジャンル別「旅行ガイド」1位獲得付日
2025/3/10付〜2025/3/24付、2025/4/7付〜2025/6/30付
『オリコン“本”ランキング』は「2008/4/7付」よりスタート。
【集計期間】2024/12/2付〜2025/11/24付（実質集計期間：2024年11月18日〜2025年11月16日）
