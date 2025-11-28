乃木坂46・井上和、写真集ジャンル年間1位「新たなパワーを持ち帰れる存在に」 同グループが上位を独占【オリコン年間】
乃木坂46の5期生・井上和の1st写真集『乃木坂46 井上和 1st写真集 モノローグ』（講談社／4月22日発売）が、本日28日発表の「オリコン年間BOOKランキング 2025」のジャンル別「写真集」で期間内売上12.4万部と上半期に続き、年間でも1位を獲得。また乃木坂46関連作品が1位〜4位までを独占。同一グループメンバーによる上位4作品独占は史上初の快挙となった。
井上は、受賞の感想について「こんなにたくさんの方に反響をいただけるとは思っておらず、本当にありがたい気持ちでいっぱい。私のさまざまな表情を多くの方に見ていただけたのだと思うと少し恥ずかしいような気持ちもある。“井上和図鑑”のような内容になっていますので、これから長い時間をかけてより深く長く愛していただけたら」とコメント。また今後について「グループに新たなパワーを持って帰れる存在になれたらうれしいです」と心境を明かした。
本作は乃木坂46の5期生・井上和の20歳を記念した1st写真集。「ミューズ誕生」をテーマに、夏のイタリアでロケを敢行。“地中海の楽園”サルディーニャ島と“永遠の都”ローマを舞台に撮影された。週間売上9.2万部で2025/5/5付の「オリコン週間BOOKランキング」とジャンル別「写真集」で1位を獲得し、同ジャンルで2025/5/5付〜2025/5/19付まで3週連続1位を記録している。
2位には、期間内売上11.2万部で『乃木坂46 与田祐希 3rd写真集 ヨーダ』がランクイン。本作は約5年ぶりとなるオーストラリアで撮影された24歳の彼女の等身大の魅力を収めた写真集となっている。
続く3位には、期間内売上9.4万部で『乃木坂46五百城茉央1st写真集『未来の作り方』』がランクイン。本作はポルトガルで撮影され、手の届かない美しい女性へと成長していく過程を収めた、10代最後の成長記のような写真集となっている。
4位には、期間内売上9.0万部で『乃木坂46 筒井あやめ 1st写真集 感情の隙間』がランクイン。本作はスペインの旅を堪能する姿や20歳になった彼女の圧倒的美少女感と大人っぽさが詰まった一冊となっている。
【以下、乃木坂46・井上和コメント全文】
こんにちは。乃木坂46の井上和です。
この度、『乃木坂46 井上和 1st写真集 モノローグ』が「オリコン年間“本”ランキング 2025」の「BOOKランキング ジャンル別「写真集」」で1位をいただくことができました！本当にありがとうございます。こんなにたくさんの方に反響をいただけるとは思っておらず、本当にありがたい気持ちでいっぱいです。
この写真集は256ページとボリューム満点な一冊なので、私のさまざまな表情をたくさんの方に見ていただけたのだと思うと少し恥ずかしいような気持ちもありますが、インタビューも含めて“井上和図鑑”のような内容になっていますので、これから長い時間をかけてより深く長く愛していただけたらうれしいなと思います。
来年はグループとしては先輩たちが残してきてくださった大切なものを守りつつ、みんなで楽しく活動ができたらいいなと思っています。
そして個人としては、挑戦の1年になる予感がしています。2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』へ初めて出演させていただくこともあり、さまざまな挑戦を通してグループに新たなパワーを持って帰れる存在になれたらうれしいです。この受賞を励みに、今後も頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
『オリコン“本”ランキング』は「2008/4/7付」よりスタート。
【集計期間】2024/12/2付〜2025/11/24付（実質集計期間：2024年11月18日〜2025年11月16日）
