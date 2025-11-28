ジェシー（SixTONES）＆藤木直人、篠原涼子主演ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』出演決定
ジェシー（SixTONES）と藤木直人が、篠原涼子が主演を務める日本テレビ系1月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』に出演することが決定。篠原の解禁時に写っていた“ふたりの男性の横顔”は、ジェシーと藤木だったと判明した。
■ジェシーは“殺人犯”、藤木直人は“刑事”を演じる
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、ひとりの殺人犯との出会いをきっかけに、“悪女”へと変貌していく物語となっている。
ジェシーが演じるのは、強盗殺人の罪で起訴され、冬木こずえが勤務する氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者・日下怜治。鋭い目つきで他人を威嚇し、社会の規範やルールに反発するアウトローで、こずえの心を大きく揺さぶっていく存在であり、こずえの“過去の秘密”にも深く関わっている重要な役どころだ。
藤木は、怜治の事件を担当している刑事・佐伯雄介を演じる。数々の事件を解決してきた実績を持つ警視庁捜査一課の警部補で、こずえの過去を知る人物。こずえと怜治の出会いは、彼自身の運命も大きく変えていくことになる。
立場や責任に縛られていたこずえに近づく殺人犯と、こずえの過去を知る刑事。ふたりの男性の存在がこずえの人生を揺るがせていき、3人の関係は複雑に絡み合っていく。
■SixTONESジェシー コメント
■藤木直人 コメント
■鈴木亜希乃（プロデューサー）コメント
2人の男性に翻弄される――このドラマの見所は、女刑務官、殺人犯、刑事という三角関係が、サスペンスだけでなくラブストーリーとしても絡み合うところです。
殺人犯。危険な男だとわかっているのに惹かれてしまう――そんな怜治には、ワイルドさとミステリアスさを兼ね備えたジェシーさんしかいないと思いました。たくましい体と、繊細な顔つき。強さと弱さの両方を兼ね備え、悪人なのか善人なのか、どちらかわからない怜治を体現してくださると思いました。普段バラエティ番組などで見せる表情とは180度違うジェシーさんに、ぜひドキドキハラハラしてください！
そんな怜治とは正反対の男――こずえと同年代で、大人の色香があって、それでいて包み込んでくれるような優しさを持っている……まさに藤木直人さんのことだと確信しました。こずえと佐伯にしか出せない2人だけの空気感は、篠原さんと何度も共演されている藤木さんにしか出せないものがあるとも思いました。敏腕の刑事なのに、恋には不器用で……そんな愛すべき佐伯が藤木さんの手でもっと魅力的になっていくのが楽しみです！
日曜の夜、正反対の2人の男性にぜひ翻弄されてください！
■番組情報
日本テレビ系『パンチドランク・ウーマン－脱獄まであと××日－』
2026年1月スタート
毎週日曜22:30～23:25
出演：篠原涼子 ジェシー（SixTONES） 藤木直人
プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣
脚本：いずみ吉紘
制作著作：日本テレビ
