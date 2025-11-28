ジェシー（SixTONES）＆藤木直人、篠原涼子主演ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ジェシー（SixTONES）と藤木直人が、篠原涼子が主演を務める日本テレビ系1月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』に出演することが決定。篠原の解禁時に写っていた“ふたりの男性の横顔”は、ジェシーと藤木だったと判明した。

■ジェシーは“殺人犯”、藤木直人は“刑事”を演じる

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、ひとりの殺人犯との出会いをきっかけに、“悪女”へと変貌していく物語となっている。

ジェシーが演じるのは、強盗殺人の罪で起訴され、冬木こずえが勤務する氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者・日下怜治。鋭い目つきで他人を威嚇し、社会の規範やルールに反発するアウトローで、こずえの心を大きく揺さぶっていく存在であり、こずえの“過去の秘密”にも深く関わっている重要な役どころだ。

藤木は、怜治の事件を担当している刑事・佐伯雄介を演じる。数々の事件を解決してきた実績を持つ警視庁捜査一課の警部補で、こずえの過去を知る人物。こずえと怜治の出会いは、彼自身の運命も大きく変えていくことになる。

立場や責任に縛られていたこずえに近づく殺人犯と、こずえの過去を知る刑事。ふたりの男性の存在がこずえの人生を揺るがせていき、3人の関係は複雑に絡み合っていく。

