吉岡里帆“最近できた新しい趣味”は盆栽、40株ほど育て「結構ガチでやっています（笑）」
女優の吉岡里帆（32歳）が、イメージキャラクターを務めるUR賃貸住宅の新CMに出演。11月28日より、「外も中もステキ！」篇、「子どもの居場所」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“ひとりのリラクゼーション時間”について語った。
今回は、URのロゴカラーを基調としたおなじみの制服に身を包んだ「URであーるガール」の吉岡里帆、「URであーるボーイ」の千葉雄大が、埼玉県鶴ヶ島市にある「かわつるグリーンタウン」を訪問。単身者からファミリー世帯まで幅広い居住者のニーズに対応し、子どもが安心して遊び、共に育つ環境があるUR賃貸住宅で子育てすることの魅力を伝える。
撮影後のインタビューで吉岡は、「ひとりのリラクゼーション時間は家でどう過ごしていますか？」と聞かれ、「私は最近新しい趣味ができまして、盆栽を始めました。ミニチュア盆栽というものを教えていただいて、通常よりも小さいミニチュアサイズなのですが、ちゃんと盆栽なんですよ。その子たちの普段のお手入れとか、成長すると植木鉢のサイズを大きくして入れ替えるとか、細々やることにすごくハマっています。毎日の水やりも欠かせないのですが、そういう手のかかる感じが楽しくて、今は40株ぐらい育てています」と回答。
千葉が「思ったより結構ガチ勢でしたね」とコメントすると、吉岡は「はい、結構ガチでやっています（笑）」と笑った。
