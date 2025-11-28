THE RAMPAGE 吉野北人、男性写真集年間1位「壁にぶつかりながら、挑戦してきた2025年」【オリコン年間】
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEでボーカルを務める吉野北人の『吉野北人2nd写真集『Orange』』が、本日発表の「オリコン年間BOOKランキング 2025」のジャンル別「写真集」において、期間内売上7.3万部で男性写真集1位を獲得。上半期に続き、年間でも1位となった。写真集ジャンル全体でも5位にランクインし、男性写真集で唯一のTOP5入りの快挙も。
【写真集カット】シャツがはだけ…吉野北人、大人の色香全開の中面カット
2025年1月24日に発売された本作は、2025/2/3付「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、男性写真集で今年度最高（※）となる週間5.3万部を売り上げた。
本作は、イタリアのヴェネツィアやブラーノ島、ミラノ、クレモナなど、さまざまな地を旅しながら撮影。タイトル「Orange」には、「ファンや読者に長く愛される一冊にしたい」という思いが込められている。THE RAMPAGEが2024年7月から毎月1冊、12ヵ月連続で刊行する企画「GL-16〜THE RAMPAGE BOOKS〜」の一作として制作された。
受賞を経て吉野は「みなさんにどうしたら喜んでもらえるかなと、常に考えながら制作をしていたので、このような結果をいただけてとても光栄でうれしい」とコメントした。
また2025年という1年を漢字1文字で表すと「生」と回答。「今年はいろんなことに挑戦して、いろんな活動をしていく中で“ちゃんと生きているな”と。いろんな壁にぶつかりながら、挑戦してきた2025年だったので、すごく生きている感じがしました。新たな自分も発見できましたし、まだまだ成長できるなという期待感も自分に持てたので、これからもしっかり生きて、常に成長を止めずに“吉野北人”として皆さんに楽しんでもらえるように、頑張って活動していきたい」と現在の心境を明かした。
そのほか、メンバー16人の個性や魅力を詰め込んだ『THE RAMPAGE コンプリートブック『16(R)OAD』』は、期間内売上4.3万部で男性写真集2位にランクイン。同グループで吉野と同じくボーカルを務める・川村壱馬の『川村壱馬 2ndフォトエッセイ『PROMISE』』も、期間内売上3.9万部で男性写真集4位にランクイン。THE RAMPAGEメンバーの作品が男性写真集TOP5に3作並んだ。
（※）今年度は2024/12/2付からスタート。
『オリコン“本”ランキング』は「2008/4/7付」よりスタート。
【集計期間】2024/12/2付〜2025/11/24付（実質集計期間：2024年11月18日〜2025年11月16日）
