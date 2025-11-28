木村拓哉、水上恒司と軽快な掛け合いを展開 複雑な動作も一発OK
俳優の木村拓哉と水上恒司が、12月1日から放送される三菱UFJ銀行の金融サービスブランド「エムット」新テレビCM「エムット トッピング口座」篇など計3篇に出演する。サンドイッチ店を舞台に2人が軽快な掛け合いを展開する内容となっている。
【写真】すごい共演！横並びで笑顔を見せる木村拓哉&倍賞千恵子
「エムット」はMUFG各社の多様なサービスを統合し、“人生にかかわるお金のすべてを『まるっと』サポートする”金融サービスブランド。「トッピング口座」とは「三菱UFJ銀行アプリ」にクレジットカードやネット証券といったエムットの主要サービスを追加・連携することで、さまざまなサービスを一緒に使うとオトクでベンリになる世界観を表現した言葉だ。
「トッピング口座」篇のCMでは、サンドイッチのトッピングに悩む水上の後ろから木村が「口座にもトッピングしてる？」と問いかけながら登場。驚いた様子の水上に対して、木村はさらに「トッピング！」とアピールする。さまざまなサービスを口座に“トッピング”することで、「三菱UFJ銀行アプリ」でのお金のあれこれを簡単にできることを伝える。
「クレジットカード」篇では水上が「さてトッピングどうしようか」と思案していると、後ろから木村が「トッピングっていいよね」と登場。突然の問いかけに戸惑う水上に、木村はスマホと「三菱UFJカード」をスタイリッシュに持ちながら「口座にクレカをトッピングするだけで…管理めっちゃ楽」と実感を込めて語る。
「資産運用」篇では「楽しいよね、トッピング」と語る木村に「そうっすね！」と賛同する水上。すかさず木村がスマホを片手に「口座にも資産運用をトッピングすると…人生が楽しくなる」と語りかける。“三菱UFJ eスマート証券を口座にトッピング”することで、将来に備える資産運用も「三菱UFJ銀行アプリ」でスマートにできることを伝える。
「クレカトッピング」篇の撮影では、サンドイッチが乗ったトレーを片手で支えながら、もう片方の手でスマホとカードをポケットから同時に取り出すという複雑な動作に臨んだ木村だが、撮影本番では一発で成功。限られた時間内で自身のイメージを形にできる木村の表現者としての経験値の高さを感じさせる。
また、今回の撮影も回転するステージの上で行われ、セリフや動作のタイミングなど細かい調整が求められたものの、水上は常に自身の演技に集中し、監督からのさまざまな要望に対しても柔軟かつ的確に応えていく姿が印象的。短い一言のセリフにも幅広い表現力で次々にOKカットを重ねていく頼もしさをみせた。
前回のCMに比べ、木村と水上の掛け合いシーンがさらに充実。撮影現場では、2人が笑顔を交えながらモニターの映像を確認したり、待ち時間の間にもセリフのタイミングや演出について意見を交わすなど、積極的にコミュニケーションをとる場面も。また、木村の単独シーンでは、水上が真剣な眼差しで撮影を見守る姿もあった。
