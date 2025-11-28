舞台『大地の子』製作発表 主演・井上芳雄、豪華キャスト陣の中で大役に意気込み「むしろ皆さんの手を握りながらやりたい」
俳優の井上芳雄、奈緒、上白石萌歌、山西惇、益岡徹が27日、都内で明治座 2026年2・3月公演『大地の子』製作発表会見を行った。
【集合ショット】カッコイイ！シックな衣装で登場した井上芳雄＆上白石萌歌＆奈緒ら
原作は1987年から『月刊文藝春秋』にて連載され、『白い巨塔』や『沈まぬ太陽』など数々の大作を世に出してきた山崎豊子氏による同名小説。戦争孤児となった少年が、死線をさまよう苦難を経て、中国人教師に拾われ、中国人「陸一心」（ルー・イーシン）として育てられる。しかし、成人した一心を襲ったのは文化大革命に伴う大きな時代のうねりであった…。戦争孤児となった陸一心の波乱万丈の半生を描いた物語。
脚本は、小劇場から大劇場まで幅広く担ってきたマキノノゾミ、演出は日本を代表する演出家・栗山民也氏が強力タッグを組む。主人公で日本と中国の戦争の歴史を体現するような人物である“陸一心”を演じることになったと聞いた井上は「まずびっくりしました」といい、「好きとかいうレベルではなくて、本当にすごい小説だなと思っていたような物語の初舞台に自分が参加できるなんて本当に信じられないことでした」と喜びを語る。
また、本作は1995年に上川隆也主演でドラマ化していたことに触れ「リアルタイムで毎週見て、家族で毎週泣いていたと思うんですよね。私はこんなことがあったんだってびっくりしながら、当時子どもだった僕は見ていた覚えがあったので、まず両親に（主演決定を）知らせました。まあよく言うことですけど、（両親が）『大地の子』を観るまで元気でいたいと言っていたので、できれば再演を重ねてずっと元気にいてほしいなって思いました」とほほ笑んだ。
錚々たるキャストの中で主演を務めることへの意気込みを聞かれると「でも素晴らしい皆さんが揃ってくださっているので、僕だけではなくて、むしろ皆さんの手を握りながらやりたいなと思います」と話す。
最後には「一見、難しいそうな物語だなと思われてしまいそうですし、実際軽い話ではないんですが、きょうこうやって皆さんが興味を持ってくださっていることが感じられて、勇気と希望が持てました。演劇にはいろんなタイプがあるんですけど、今回は自分たち人間がやってきたことを、いま演劇にするという大事な役割をやらせていただく。それを一緒に共有しに来ていただければこれ以上の幸せはないなと思いました」と決意を語った。
