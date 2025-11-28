乃木坂46井上和（20）のファースト写真集「乃木坂46井上和 1st写真集 モノローグ」（講談社刊）が、「オリコン年間BOOkランキング」のジャンル別「写真集」で年間1位を獲得した。期間内売り上げ12・4万部で、上半期に続きトップを維持。同ランキングの1〜4位までを乃木坂46関連作品が独占しており、同一グループのメンバーによる上位4作品独占は史上初となった。

同作は乃木坂46の5期生・井上の20歳を記念したファースト写真集。「ミューズ誕生」をテーマに、夏のイタリアでロケを敢行した。井上は「こんなにたくさんの方に反響をいただけるとは思っておらず、本当にありがたい気持ちでいっぱいです」と感激。同作を「井上和図鑑」と表現し「これから長い時間をかけてより深く長く愛していただけたらうれしいなと思います」と願った。

来年は、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」への出演が控える。「個人としては、挑戦の1年になる予感がしています。大河ドラマへ初めて出演させていただくこともあり、さまざまな挑戦を通してグループに新たなパワーを持って帰れる存在になれたらうれしいです」と飛躍に向けて意気込んだ。

同ランキング2位に、卒業した与田祐希の「乃木坂46 与田祐希 3rd写真集 ヨーダ」、3位に「乃木坂46五百城茉央1st写真集『未来の作り方』」、4位に「乃木坂46 筒井あやめ 1st写真集 感情の隙間」がランクインした。