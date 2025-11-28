歌手で俳優の杉良太郎が２７日、東京・赤坂のサントリーホール内ブルーローズでスペシャルイベント「第１回 杉良太郎に会いたい」を開催した。

講演＆歌唱と、舞台「旅鴉半次郎 ふりむけば夕陽」（作・中江良夫）の朗読の２部構成。万雷の拍手を浴びて登壇した杉は「歌はないですから。そんなに拍手されてもね（笑）」とジョークを交えてあいさつ。健康の秘けつを聞かれ、「今は銭、金じゃなく、健康第一。（健康の秘けつは）忙しくしてるのがいいんじゃないかな。暇だとぼんやりしてくるから。あれやらなきゃ、これやらなきゃと自分に課題をしっかりと（与えた方がいい）ね」と話した。

質問コーナーでは、来場者から事前に募集したものの中から「杉にとっての優しさとは？」「杉の恩人は？」などの問いに回答。「苦しいこと、つらいことがあるけど、必ず明日が来るから、めげないでほしいし、幸せを感じてほしい」。４００人を前に、ヒット曲「すきま風」や「明日の詩」「愛の一滴」の３曲で力強い歌声を響かせた。

第２部では、１２年ぶりに「旅鴉半次郎 ふりむけば夕陽」の朗読を実施した。同作は杉が３５歳の時に出会った作品で、１９７９年度の芸術祭優秀賞の受賞作品。半世紀近く遡り、当時の「純粋さ」「純真さ」を求め、約１時間、マイクを使わず地声で演じた。

涙ながらの熱演に、場内の拍手はやまなかった。杉は「何か申し訳ない芸でございまして。２回目がございましたら、もう少し童心に返って」と恐縮しながらも、「どれほど純（粋）に生きることが大事か思い知らされました。役者は死ぬまで勉強だね」としみじみ。「（皆さんは）人生に余裕を持って、一日でも元気で、元気で長生きしてほしいです。十分に楽しんで、人生を過ごしてほしい」と呼びかけた。

最後は「これにて〜一件落着」とピシャリ。自身が主演したドラマ「遠山の金さん」の名ゼリフで締め、お開きとなった。