元巨人で、今季まで西武でプレーした松原聖弥外野手（３０）が現役を引退することが２７日、分かった。戦力外通告を受け、トライアウトを受験したが、ＮＰＢ球団からオファーがなく決断した。今後はジャイアンツアカデミーのコーチに就任して巨人に復帰する。

巨人で「育成の星」として輝いた松原が現役引退を決断した。スポーツ報知の取材に「ＮＰＢからお話をいただけなかった。スパッと覚悟を決めるしかないなと。ジャイアンツ、ライオンズ両球団に本当に感謝しています」と明かした。

不屈の精神で何度もはい上がった。故郷の大阪から進んだ仙台育英では３年夏ベンチ外。首都大学リーグ２部の明星大から１６年育成ドラフト５位で巨人に指名され、同大学初のプロ野球選手となった。背番号「００９」で強肩強打の右投げ左打ちの外野手としてアピール。２年目の１８年７月に支配下登録をつかんだ。

２０年に１軍デビュー。背番号「５９」から「３１」に変更した翌２１年には、ともに育成出身ではセ初となる先頭打者本塁打、２ケタ本塁打（１２本）を放った。シーズン１２本塁打は現在もＮＰＢの育成ドラフト出身最多本塁打記録だ。同年は球団初の育成出身での規定打席到達も果たし１３５試合で打率２割７分４厘、１５盗塁。オフに背番号「９」に昇格した。

だが、その後は思うような成績を残せず、２３年から再び背番号「５９」に変更。２４年途中に若林楽人外野手とのトレードで西武に移籍した。今季は１軍で８試合の出場に終わり、１０月１日に戦力外通告を受けた。

今後はジャイアンツアカデミーコーチとして巨人に戻り、少年少女に野球の魅力を伝える。１軍では通算３３３試合で２１５安打、打率２割４分１厘、１５本塁打、６７打点、３０盗塁。「こんな成績ですが、最高の野球人生でした」。濃厚な９年間のプロ生活に区切りをつけて新たな道を歩み出す。

◆太田龍打撃投手も転身 巨人の太田龍打撃投手（２７）も、ジャイアンツアカデミーのコーチに転身することが明らかになった。ＪＲ東日本から１９年ドラフト２位で巨人入団。１５０キロ超の直球を武器とする長身右腕として期待されたが、１軍登板なく２３年限りで現役を引退。２４年からは打撃投手として、チームを支えていた。