ＳｉｘＴＯＮＥＳ・ジェシー（２９）、俳優・藤木直人（５３）が、女優・篠原涼子（５２）が主演を務める来年１月期の日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（午後１０時半）に出演することが２７日、分かった。

未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所を舞台に、ベテラン女性刑務官・冬木こずえ（篠原）と殺人犯（ジェシー）、刑事（藤木）の「禁断の三角関係」を描く。

ジェシーは強盗殺人の罪で起訴され、こずえが勤務する拘置所に移送される未決拘禁者・日下怜治を演じる。こずえを翻弄（ほんろう）するアウトローな容疑者で「怜治という男の魅力をどれくらい出せるか。ミステリアスな部分を感じさせるように演じないといけないと思っています」。普段のバラエティー番組などで見せる陽気なキャラを封印し、謎多き役柄に挑戦する。

怜治は、こずえの“過去の秘密”にも深く関わっている重要人物でもある。ジェシーは「こずえとどう脱獄するのか。また、脱獄のキッカケが怜治なのでそこも注目していただきたいです」とアピールする。

藤木は、怜治の事件を担当する敏腕刑事で、恋には不器用な佐伯雄介を演じる。「佐伯はこずえの過去を知る人物で距離感が近い。緊張感のあるシーンばかりの中で佐伯とこずえのシーンはちょっとほっとできるシーン、というか『違うベクトル』を持ったシーンになるといいなと思っています」と意気込みを語った。

〇…鈴木亜希乃プロデューサーは「見どころは女刑務官、殺人犯、刑事という三角関係が、サスペンスだけでなくラブストーリーとしても絡み合うところ」と説明。ジェシーと藤木が演じる役柄を「正反対の２人の男性」とし、「バラエティー番組などで見せる表情とは１８０度違うジェシーさんに、ドキドキハラハラしてほしい。愛すべき佐伯が藤木さんの手でもっと魅力的になっていくのが楽しみです」と期待を寄せている。