THE RAMPAGE吉野北人（28）のセカンド写真集「吉野北人2nd写真集『Orange』」（幻冬舎刊）が「オリコン年間BOOKランキング 2025」のジャンル別「写真集」において、男性写真集の年間1位を獲得した。期間内売り上げは7・3万部。写真集ジャンル全体でも5位に入り、男性写真集で唯一トップ5入りとなった。

本作は、イタリアのベネチアやブラーノ島など、さまざまな地を旅しながら撮影。タイトルには「ファンや読者に長く愛される一冊にしたい」という思いが込められている。吉野は受賞に「自分自身もみなさんにどうしたら喜んでもらえるかなと、そういうことを常に考えながら制作を一から考えていたので、こういう結果になってとてもうれしく思います」と喜んだ。

今年5月にソロデビューを果たすなど、多方面での活躍が続いた。今年の活動を1文字で表すなら「生」。「挑戦する中でもしっかり考えることもあったし、悩むこともありましたし、いろんな壁にぶつかりながら、挑戦してきた2025年だったので、すごく生きている感じがしました。これからもしっかり生きて、常に成長を止めずに、吉野北人として皆さんに楽しんでもらえるように、頑張って活動していきたいなと思います」と意気込んだ。

男性写真集のランキングには2位に「THE RAMPAGEコンプリートブック『16(R)OAD』」、4位にTHE RAMPAGE川村壱馬の「川村壱馬 2ndフォトエッセイ『PROMISE』」も4位に入った。