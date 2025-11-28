ビクトリア・プルゼニvsフライブルク スタメン発表
[11.27 ELリーグフェーズ第5節](ドーサン・アリーナ)
※26:45開始
<出場メンバー>
[ビクトリア・プルゼニ]
先発
GK 44 F. Wiegele
DF 14 Merchas Doski
DF 21 V. Jemelka
DF 40 S. Dweh
MF 6 L. Červ
MF 11 マチェイ・ビドラ
MF 32 M. Valenta
MF 80 P. Adu
MF 99 A. Memić
FW 17 R. Durosinmi
FW 19 C. Souaré
控え
GK 13 M. Tvrdoň
GK 23 M. Jedlička
DF 3 S. Marković
DF 24 M. Havel
MF 9 D. Višinský
MF 85 A. Zeljković
FW 7 C. Kabongo
FW 18 T. Ladra
FW 72 J. Bello
監督
Martin Hyský
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
GK 24 ヤニック フート
DF 5 アントニー・ユング
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 43 B. Ogbus
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 7 デリー・シャーハント
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります