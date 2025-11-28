[11.27 ELリーグフェーズ第5節](ドーサン・アリーナ)

※26:45開始

<出場メンバー>

[ビクトリア・プルゼニ]

先発

GK 44 F. Wiegele

DF 14 Merchas Doski

DF 21 V. Jemelka

DF 40 S. Dweh

MF 6 L. Červ

MF 11 マチェイ・ビドラ

MF 32 M. Valenta

MF 80 P. Adu

MF 99 A. Memić

FW 17 R. Durosinmi

FW 19 C. Souaré

控え

GK 13 M. Tvrdoň

GK 23 M. Jedlička

DF 3 S. Marković

DF 24 M. Havel

MF 9 D. Višinský

MF 85 A. Zeljković

FW 7 C. Kabongo

FW 18 T. Ladra

FW 72 J. Bello

監督

Martin Hyský

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

GK 24 ヤニック フート

DF 5 アントニー・ユング

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 43 B. Ogbus

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 7 デリー・シャーハント

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 31 イゴール・マタノビッチ

監督

ユリアン・シュスター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります