　上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトは現地11月27日、ヨーロッパリーグの第５節で、日本人４選手が所属するセルティックとホームで対戦。１−３の逆転負けを喫した。

　フェイエノールトは日本人コンビが揃って先発したなか、開始11分に幸先よく先制に成功する。
 
　敵陣ペナルティエリア内で上田がセム・スタインのラストパスに反応。左足のダイレクトシュートを冷静に流し込んでみせた。

　今季ここまでリーグ戦13戦13発と絶好調の日本人ストライカーが、待望のEL初ゴールをマークした。

