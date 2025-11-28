ジェームズ・キャメロン監督、「アバター」新作不発なら2本の続編製作やめる

ジェームズ・キャメロン監督は、「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」が不発に終わった場合、シリーズを終了する心構えだという。



人気シリーズの第3弾は12月19日から公開予定となっているが、批評的にも商業的にも振るわなかったときには、今後予定していた、あと2本の続編製作をやめるつもりだと明かしている。



ポッドキャスト「The Town with Matt Belloni」でキャメロンはこう話す。



「“続編病”ってやつだ。人は続編を軽んじがちだ。『ロード・オブ・ザ・リング』の3作目のように、みんながどうなるかを見届けたいと思う場合を除いてね。私にとってこれはそういうものだ」

「これは物語の大きな流れの集大成だが、大衆にはそうは映らないかもしれない」



そして、「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」はシリーズ完結作になり得ると続けた。