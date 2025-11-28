『上品見え × 防寒』が叶う！【ハニーズ】40・50代のための「優秀ブラウス」

冬のおしゃれは「寒さ対策」と「きれい見え」の両立がカギ。今回は【ハニーズ】で見つけた、裏起毛素材の「優秀ブラウス」をピックアップ。シックなパール調ビーズ付きデザインや、華やかなラッフルフリルなど、どれも大人女性にぴったりかも。あたたかさと上品さを兼ね備えたブラウスで、冬の通勤コーデをアップデートしてみて。

パール調ビーズが上品なアクセントに

【GLACIER lusso】「パール付ウォームブラウス」\3,980（税込）

小粒パール調のビーズをあしらったシックなネイビーのブラウスは、知的でやわらかな印象を演出してくれます。アシンメトリーなデザインが、さりげなく華やかさも添えてくれるはず。ゆったりとしたシルエットが体のラインを拾いにくく、すっきり見せにも効果的。裏起毛素材で冬でも暖かいのがポイントです。スラックス合わせでお仕事スタイルに、フレアスカートでフェミニンに仕上げてみて。

ラッフルフリルでいつもよりエレガンスな雰囲気へアップデート

【ハニーズ】「あったか裏地ラッフルブラウス」\2,980（税込）

やわらかなラッフルフリルが印象的なブラウスは、シンプルな装いをエレガントに仕上げてくれるかも。軽やかに揺れるフリルが顔まわりを華やかに見せ、オフィスでも好印象。スタンドカラーが甘さをほどよく中和してくれるのもポイントです。裏起毛素材なので、冷えが気になる季節にも頼もしい存在に。いつものパンツスタイルを、ほどよくフェミニンにシフトしてくれるはず。

ボウタイで知的な華やぎをプラス

【ハニーズ】「あったか裏地ボウタイブラウス」\2,980（税込）

落ち感のあるとろみ素材に、タイ風のフロントデザインをあしらったブラウス。派手すぎず控えめな華やかさがあって、通勤スタイルにもぴったりかも。首元のタイが縦のラインを強調してくれるので、自然にすっきり見えも叶いそう。裏起毛素材であたたかく、冷えが気になるオフィスでも快適に過ごせるはず。きれいめはもちろん、デニムパンツでカジュアルダウンしてもGOOD。

ドット風デザインで大人の可愛げをひとさじ

【GLACIER lusso】「ボウタイウォームブラウス」\3,980（税込）

細かなドット風の柄に、取外し可能なメタルパーツをあしらい、可愛らしさと知的さを両立した一枚。ほどよい落ち感のある素材で、体のラインを拾いにくいのがうれしいポイント。裏起毛素材であたたかく、これからの寒い時期に重宝しそう。甘くなりすぎないネイビーベースの色合いが、大人の品を引き立ててくれます。スカート合わせでフェミニンに仕上げてもGOOD。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase