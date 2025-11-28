『ナイナイANN』8回目「岡-1」開催決定 “絶対王者”ミキ昴生、インパルス堤下、さや香、JP参戦
ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）では、12月11日深夜の放送で年末恒例のスペシャル企画『2025年の最強芸人はこのオレが決める！審査員・岡村隆史！「岡-1グランプリ！」』を開催する。
今年で8回目の開催となる、番組の年末恒例企画「岡-1グランプリ」は、審査員・岡村隆史によるちょっとクセの強い審査と、それに翻弄される予選を勝ち抜いた強者ぞろいの出場者とのやりとりが年を追うごとに話題になっている。
今年の出場者は、初回から欠かさず決勝に進出し、すべての回で優勝。この企画には欠かせない存在となっているミキ昴生（女子高生のイントネーション）。こちらも「岡-1グランプリ」には欠かせない出場者の1人、インパルス・堤下敦。そして今回が初出場となる「M-1グランプリ2022」準優勝のさや香、さらに500以上のレパートリーを持つモノマネ芸人のJPの2組も参戦し、「岡-1グランプリ」をより豪華に盛り立てる。
また、今回もシークレットチャレンジャーとして、毎年出演者を驚かせる一芸を見せる、ナインティナインのセンター分けが似合う方も登場予定。今年も優勝賞品「かに」を巡る、聴き逃せない熱い（？）戦いが展開される。
さらに今年はスペシャルゲストも登場。かねてより「岡-1グランプリ」ファンを公言していた、渡辺いっけいが“ミキ昴生応援大使”として出演することが決定した。ミキ昴生とのどんな掛け合いが展開されるのか、必聴だ。リアルタイムで番組を聴いた人に冬の味覚「かに」も当たる「岡-1」に注目が集まる。
