万博記念公園（大阪府吹田市千里万博公園）は、2026年2月21日までの金・土・日曜と、2025年末の12月27〜30日の土・日・月・火に、シンボル・太陽の塔を中心としたイルミネーション『イルミナイト万博〜2025 WINTER〜』を開催している。

万博万博記念公園 太陽の塔『イルミナイト万博〜2025 WINTER〜』〈2025年11月23日撮影 大阪府吹田市〉

2025年のコンセプトは、万博記念公園をやさしく包み込む“シャンパンゴールド”の輝き。





万博記念公園は、「この冬、太陽の塔が幻想的な輝きに染まります。心ときめく特別なイルミネーションの夜、穏やかな灯（あか）りが織りなし、訪れる人々の心を温めます」とメッセージを込めた。

また『イルミナイト万博〜2025 WINTER〜』と同日に、同公園の「お祭り広場」で、全国から厳選したラーメン店が集結する恒例の『第11回ラーメンEXPO 2025 in万博公園』が開催される。



約60店舗（日程により入れ替わりあり）が登場し、できたての一杯で冬の味覚を堪能できる。



各イベントの入場料は無料。ただし、別途公園入場料（大人260円・小中学生80円）が必要。

『イルミナイト万博〜2025 WINTER〜』

■開催日

1幕：11月23日（日・祝）〜24日（月・振休）2日間《終了》



2幕：11月28日（金）〜30日（日）3日間



3幕：12月5日（金）〜7日（日）3日間



4幕：12月12日（金）〜14日（日）3日間

5幕：12月19日（金）〜21日（日）3日間



6幕：12月27日（土）〜30日（火）4日間



計18日間



■開催日の点灯時間 17時〜21時（最終入園20時30分）



※16時30分以降は中央口・日本庭園前ゲートからのみ入園可能



※雨天決行・荒天中止

『第11回ラーメンEXPO 2025 in万博公園』



■開催日 上記『イルミナイト万博』に同じ



■開催時間 11時〜21時



■料金（全店共通）

ラーメン券 1杯 1000円

ラーメン券 2杯セット 1900円（1杯あたり950円）

ラーメン券 3杯セット 2850円（1杯あたり950円）