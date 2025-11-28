太陽の塔、シャンパンゴールドに輝く！ ポスト大阪・関西万博は千里で『イルミナイト』万博記念公園
万博記念公園（大阪府吹田市千里万博公園）は、2026年2月21日までの金・土・日曜と、2025年末の12月27〜30日の土・日・月・火に、シンボル・太陽の塔を中心としたイルミネーション『イルミナイト万博〜2025 WINTER〜』を開催している。
2025年のコンセプトは、万博記念公園をやさしく包み込む“シャンパンゴールド”の輝き。
また『イルミナイト万博〜2025 WINTER〜』と同日に、同公園の「お祭り広場」で、全国から厳選したラーメン店が集結する恒例の『第11回ラーメンEXPO 2025 in万博公園』が開催される。
約60店舗（日程により入れ替わりあり）が登場し、できたての一杯で冬の味覚を堪能できる。
各イベントの入場料は無料。ただし、別途公園入場料（大人260円・小中学生80円）が必要。
『イルミナイト万博〜2025 WINTER〜』
■開催日
1幕：11月23日（日・祝）〜24日（月・振休）2日間《終了》
2幕：11月28日（金）〜30日（日）3日間
3幕：12月5日（金）〜7日（日）3日間
4幕：12月12日（金）〜14日（日）3日間
5幕：12月19日（金）〜21日（日）3日間
6幕：12月27日（土）〜30日（火）4日間
計18日間
■開催日の点灯時間 17時〜21時（最終入園20時30分）
※16時30分以降は中央口・日本庭園前ゲートからのみ入園可能
※雨天決行・荒天中止
『第11回ラーメンEXPO 2025 in万博公園』
■開催日 上記『イルミナイト万博』に同じ
■開催時間 11時〜21時
■料金（全店共通）
ラーメン券 1杯 1000円
ラーメン券 2杯セット 1900円（1杯あたり950円）
ラーメン券 3杯セット 2850円（1杯あたり950円）