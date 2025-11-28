　28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の5万70円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては97.1円安。出来高は3138枚となっている。

　TOPIX先物期近は3368.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.07ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50070　　　　　 -60　　　　3138
日経225mini 　　　　　　 50070　　　　　 -60　　　 62403
TOPIX先物 　　　　　　　3368.5　　　　　-0.5　　　　7016
JPX日経400先物　　　　　 30345　　　　　　-5　　　　1358
グロース指数先物　　　　　 689　　　　　　-3　　　　 269
東証REIT指数先物　　売買不成立

