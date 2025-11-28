日経225先物：28日2時＝60円安、5万70円
28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の5万70円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては97.1円安。出来高は3138枚となっている。
TOPIX先物期近は3368.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.07ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50070 -60 3138
日経225mini 50070 -60 62403
TOPIX先物 3368.5 -0.5 7016
JPX日経400先物 30345 -5 1358
グロース指数先物 689 -3 269
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース