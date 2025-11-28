俳優井上芳雄（46）が主演する明治座舞台「大地の子」（26年2月26日〜3月17日）の制作発表会見が27日、都内で行われた。

原作は作家山崎豊子さんの同名小説（91年に単行本刊行）で初の舞台化。第2次世界大戦後、中国に取り残された孤児の波瀾（はらん）万丈の半生を描き、95年にはNHKでドラマ化された。

妹を奈緒（30）、妻となる中国人女性を上白石萌歌（25）、中国の養父を山西惇（62）、実父を益岡徹（69）が演じる。

オファーが届いた後、井上はまず両親に伝えたという。「おやじが（来年2月開幕の）『大地の子まで元気でいないとね』と言っていた。再演を重ねてずっと元気でいて欲しい」と話した。

中国が物語の舞台なので中国語を話せるかが懸念される。井上は「台本では中国語のセリフはない」と断言したが、益岡は「台本に『ここは中国語のセリフ』とありました」。これに井上は慌てて「情報が錯綜（さくそう）しています」。そこに上白石が「中国語はアクセントが難しい。自分は大学の第2言語で中国語を勉強していたが、役名などの固有名詞で中国語のセリフがどこまで入るのか。中国語を復習しようかと思う」と重ねてきた。井上は「ちょっと形勢が悪くなってきた。中国語はないと…」とタジタジだった。

戦争をリアルに知らない若い世代に向けて、井上は「まずは見て知って欲しい。80年前の話かもしれないけど、その時に生まれていれば自分だったかもしれない。昔は大変だったんだなという話ではない。同じことは繰り返すべきではないことを共有したい」。

奈緒は「無知というのは余白で、若い世代が持っている大きな強み。その余白をどういった優しいもので埋めていくのか。目の前に戦争があるわけではないので、想像し続けることが大切。平和と祈りを学び続けて、皆さんと一緒にこの舞台を共有できたらいいなと感じています」。

上白石も「戦争を直線は経験していないが、役者が語り部となって伝えていくことがたくさんあると思う。戦後80年。平和とは、争うこととは何かをあらためて考えながらお届けしたい」。

脚本をマキノノゾミさん、演出を栗山民也さんが手がける。