「ごめん、急に予定入って…」が多い…。気づきにくい“二股男子”の特徴
「なんか最近、彼の行動が読めない…」そんな違和感、放置していませんか？
二股をしている男性ほど、派手な裏切りではなく“地味な変化”でボロが出るもの。
しかもその多くは、言い訳として成立しそうな口実ばかりで、疑いにくいのが厄介です。
そこで今回は、女性が見逃しやすい“二股男子”の特徴を紹介します。
スマホを“絶対に”見せようとしない
二股をしている男性ほど、スマホ管理が異常にシビアになります。
画面を伏せて置いたり、通知をすべてオフにしたり、トイレに行くときさえ持ち歩くことも。
もちろん、プライバシーを守る男性もいますが、急に態度が変わった場合は要注意です。
会う頻度に“波”がある
二股中の男性は、本命と予定が重ならないように調整しているため、会う頻度にムラが出がち。
数日間まったく会えなかったと思えば、急に連絡がマメになるなど、彼のペースに振り回されていないでしょうか？
「ごめん、急に予定入って…」という曖昧な言い訳が続くのも典型パターンといえます。
大事なイベントを“避ける”
二股男子は、バレる可能性が高い記念日や誕生日を極力避けようとします。
「その日は無理」と早々に断ってきたり、プレゼントだけ渡して当日に会わないなど、
どこか距離を置いた対応をするでしょう。
深い関係に踏み込むイベントを避けるのは、裏にもう一人いるからです。
少しでも「おかしいな」と感じる瞬間が増えたなら、その違和感は二股しているサインかも。
無理に信じ込まず、冷静に男性の本音を見極めてくださいね。
