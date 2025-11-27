不治の病なのかも。浮気を繰り返す男性が「考えていること」
浮気した男性は「もう２度としない」と言っても浮気を繰り返すもの。
そこで今回は、そんな浮気を繰り返す男性が「考えていること」を解説します。
自分には男性としての魅力がある
自分には男性としての魅力があると自負している男性は浮気を繰り返すでしょう。
自信に満ち溢れて女性に接するので、本来よりも魅力がカサ増しされて、なぜか惹かれてしまう女性が出てきてしまうのです。
また、そういう男性ほど本命彼女にも惚れられていると自信があるため、万が一浮気がバレても「なんとかなる」と思う傾向もあります。
女性からの誘いを断るのは申し訳ない
性格的に優しい男性の中には、女性からの誘いを断るのは申し訳ないと考えている人も。
本命の彼女には悪いと思いつつも、相手の女性に押し切られてしまうというわけで、少々厄介な存在でしょう。
本命の彼女を一番愛しているから問題なし
浮気を繰り返す男性の中には、本命の彼女のことを一番愛しているから問題なしと考える人も。
浮気はあくまで自分の寂しさを埋めるものであって、別に浮気相手のことを愛していないというパターンです。
こういう男性を浮気させないためには、ある程度行動を制限したり、少し束縛したりすることが必要と言えるでしょう。
浮気の背徳感に興奮してしまう
恋愛体質で日頃からモテたい欲やドキドキ感を求めている男性も浮気を繰り返すでしょう。
バレてはいけない背徳感や、秘密の関係等いうドキドキ感にハマってしまうのです。
こういう感情を好む男性はどうしても浮気をやめられない傾向があるので、早めに見切りをつけることも必要かもしれません。
もし浮気を繰り返されることがあるなら、まずは今回の内容に当てはまっていないか確認してみてください。
何が原因がわかれば予防策もきっと見つかるはずですよ。
