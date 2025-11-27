「最近、扱いが雑じゃない？」彼に“軽く見られる女性”の無意識の言動
「最近、彼の扱いが雑になってきた気がする…」
そんな違和感を抱いたとき、原因をすべて彼に求めてしまいがち。
でも、実は“自分の無意識の言動”が、彼の態度をじわじわ変えている場合があるんです。
そこで今回は、気づかないうちに彼に軽く見られてしまうサインを紹介します。
自分の気持ちを後回しにしてしまう
「彼が喜ぶなら…」と自分の希望を飲み込み続けていると、
彼は“言えば受け入れてくれる人”として扱いが雑になりがち。
「ここは嫌だな」「今日は無理かも」を曖昧にすると、彼は境界線を理解できません。
無理に強がらず、まずは自分の気持ちを言葉にしましょう。
怒っても「なんでもないよ」とごまかす
喧嘩を避けたいからと、モヤモヤを飲み込んで笑ってしまう。
実はこれも“雑に扱っていいサイン”として受け取られやすい行動です。
彼は「本気で怒ってないんだ」と誤解し、同じ行動を繰り返します。
小さくていいので、不満や怒りはその場で言葉にする方が関係を健全に保てます。
彼に合わせすぎて“自分の価値”が薄れる
予定も決定も彼任せ、連絡のタイミングもすべて相手次第。
これが習慣化すると、彼の中であなたの優先度が下がり、扱いが雑になりやすいもの。
自分の都合やペースを適度に持つことで、彼もあなたを“ひとりの人間”として丁寧に向き合うようになります。
彼の対応が雑になった背景には、あなたの言動がきっかけになっていることも。
まずは無意識の癖を見直して、自分を大切にする姿勢を取り戻していきましょう。
