下半身が痩せにくい大人世代へ。１日10回【姿勢を整えて細見え下半身に導く】簡単エクササイズ
「下半身だけ痩せない」「脚が太く見える…」そんな悩みが深まっていませんか？実は“姿勢の崩れ”が下半身太りを加速させていることも少なくありません。そこで今回は、寝たまま行えるピラティスの簡単エクササイズ【ブリッジ】を紹介します。お腹・太ももの裏・ヒップ・骨盤底筋群まで一気に強化。姿勢を整えながら下半身全体が引き締まるエクササイズです。
下半身太りは“姿勢の乱れ”が引き起こす
年齢を重ねるほど、骨盤まわりの筋力が低下し、姿勢が崩れやすくなります。特に骨盤が前後に傾いたままだと、お腹がぽっこり、太ももの前が張る、ヒップラインが下がる…など、下半身だけが“太く見える要因”が連鎖的に発生。そして、どれか一つだけを鍛えても改善しにくいのは、実は全身のつながりが関係しているからです。だからこそ、姿勢そのものを整えながら筋肉を働かせるエクササイズが効果的。ピラティスの【ブリッジ】は、まさにその理想形と言えます。
ブリッジ
（１）仰向けに寝て両脚を軽く開き、両手を手のひらを上にして体の横に置いて一旦息を吸い、息を吐きながらお腹を凹ます
（２）お腹を凹ませた状態のまま、背骨を腰側から１つ１つ上げていくイメージで下半身を持ち上げ、肩からひざまでが一直線になるまで上げる
▲ひざが開かないように気をつけながら、お腹と太ももの裏の筋肉を使ってゆっくり下半身を持ち上げます。また、腰が反らないようにも注意しましょう
（３）一旦息を吸い、息を吐きながら背骨の上側から１つ１下げていくイメージで下半身を下ろして（１）の姿勢に戻る
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背骨１つ１つを意識しながらお尻を上下させること」、「実践中に腰を反らせないようにすること」の２つがポイント。背骨の使い方、動きと呼吸の連動が難しいエクササイズですが、ぜひ下半身太りから抜け出すためにも習慣化してみてくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
