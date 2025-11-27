「これって浮気？」好きな人がいるのに“別の男性”に惹かれてしまう理由
「好きな人がいるのに、なんであの人が気になるんだろう…」。
この“揺れ”に戸惑う女性は少なくありません。
実はこの感情には“あなたの心がいま求めているもの”が素直に表れていることがほとんど。
そこで今回は、好きな人がいるのに別の男性に惹かれてしまう理由を解説します。
本命に対して抱えている“小さな不満”が浮き彫りになる
気持ちが揺れるのは、心の奥にある「ちょっと寂しい」「最近大切にされてない気がする」など
小さな不満が刺激されている可能性があります。
そのタイミングで、別の男性が優しく声をかけてくれたり、話をしっかり聞いてくれたりすると、
その“満たされ感”に心が寄ってしまうのは自然なことです。
いけないと思うほど、いけないことに興味は募る
「好きになっちゃいけない相手」に惹かれるのは、人間の本能的な反応の１つ。
“禁止されるほど意識してしまう”心理が働き、一時的な刺激が恋心のように強く感じられることも。
本命への気持ちが薄れたわけではなく、脳が“反応しやすい状態”になっているだけなのです。
その男性が、今のあなたの“欲しいもの”を象徴している
無性に惹かれる男性は、あなたが本能的に求めているものを持っている人物でもあります。
仕事を頑張る時期には頼れる人に、癒しが欲しい時期には優しい人に惹かれやすいように、
“必要な要素”がその男性を通して際立って見えるのです。
誰かに心が揺れるのは、あなたが“何を求めているか”を示すサイン。
その感情を責める必要はありません。
むしろ、揺れた瞬間こそ自分の気持ちを整理し、本命の男性との関係をより良くするチャンスでもあります。
