¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Ã£Ã¡ÛÀ¶Ç¸æÆ»Ò¡¡É¾È½µ¡¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¡Ö£³ÆüÌÜ¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î£Ç¶¡ÖÂè£±£²²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£·Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¶Ç¸æÆ»Ò¡Ê£³£´¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ£¹£Ò¤Ç£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ£²Ãå¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥¤¥óÆ¨¤²¤ò·è¤á¤¿Ê¿¹âÆàºÚ¤¬¡ÖÀ¶Ç¸¡ÊæÆ»Ò¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¿¤Ó¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¾å°Ì¤À¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È£µ£µ¹æµ¡¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×ÁÈ¤Ç¤Ï¾å°Ì¤ÎÉ¾²Á¡£¡Ö£³ÆüÌÜ¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤Ç¤Ï¤¤¤¤Êý¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£É¾È½ÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡££´ÆüÌÜ¤Î£µÏÈ¤À¤¬¡¢ÏÈÉÔÌä¤Îµ¡ÎÏ¤Ç¹îÉþ¤¹¤ë¡£