「オールナイトニッポン」リスナーが選ぶ第49回『日本アカデミー賞 話題賞』投票がスタート
今回で49回目の開催を迎える日本アカデミー賞「話題賞」の投票がスタートした。
【写真】「日本アカデミー賞」ロゴ
同賞は、ニッポン放送『オールナイトニッポン』リスナーが“今年、最も話題を集めた”と思う映画への投票を元に決定するもので、1980年の第3回日本アカデミー賞から創設。歴史と伝統を誇る日本アカデミー賞全部門の中で一般の映画ファンの手によって選出される唯一の賞となっている。
話題賞は、「作品部門」「俳優部門」の2部門で構成されており、俳優部門においては声優やアニメキャラクターなど、俳優に限らず投票ができるのも特徴のひとつ。過去には、『Ｅ.Ｔ.』の架空の地球外生命体や、『南極物語』の樺太犬・タロとジロも受賞した事例がある。
前回の第48回では、作品部門を『帰ってきた あぶない刑事』、俳優部門を森本慎太郎が受賞した。
今年の選考対象作品は、2025年1月1日〜2025年12月31日に公開され、選考基準を満たした作品。投票はニッポン放送『オールナイトニッポン』ホームページ内の特設ページで、2026年1月31日まで受付中。投票者の中から抽選で映画の劇場招待券が20組40名にプレゼントされる。
