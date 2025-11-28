ショコラティエ パレドオールのクリスマス♡限定ツリー＆コフレ発売

クリスマスシーズンにぴったりの限定ショコラが、ショコラティエ パレドオールから登場。2025年12月1日より、直営店およびオンラインショップで、丸ごと食べられるクリスマスツリーショコラと、華やかなデザインのコフレノエルが販売開始です。赤と緑のBOXに詰まったボンボンショコラやナッツは、見た目も味わいも楽しめ、特別なホリデーギフトや自分へのご褒美に最適です♡

飾って楽しいツリーショコラ

「ジャルダン・ド・ノエル」（赤）は、ミルクチョコレートとホワイトチョコの土台にフルーツやナッツをデコレーションし、お子様も食べやすい華やかな味わい。

「サパン・ド・ニュイ」（緑）は、カカオ約70％のビターチョコを土台に、ビターテイストのボンボンショコラをトッピングしたシックな仕上がり。

土台まで丸ごと食べられる約28cmのツリーは、ホリデーシーズンにぴったりです。価格は各9,720円（税込）、数量限定販売。

東京ばな奈新作♡キャラメルチーズケーキが12月3日登場

クリスマスギフトに最適なコフレ

コフレノエルは赤いルージュと緑のヴェールの2種類を用意。

ルージュにはホワイトチョコ「パレドオールブラン」やフランボワーズなど全5種、ヴェールにはピスタチオショコラやキャラメルラクテを詰め合わせました。

新作のいちごプラリネがツリーのオーナメントのように煌めき、見た目も華やか。価格は3,240円（税込）、数量限定生産のため、早めの予約がおすすめです。

購入方法と展開店舗

販売はショコラティエ パレドオール東京店・銀座店・大阪店、アルチザン パレドオール清里店、ブラン青山店、公式オンラインショップにて実施。

大阪・東京の自動販売機「パレスタ」でも購入可能です。特典付きの予約は11月30日まで受付中。公式サイトやSNSで最新情報もチェックでき、数量限定のためお見逃しなく♪

ホリデーシーズンを贅沢ショコラで彩ろう



ショコラティエ パレドオールのクリスマス限定ショコラは、見た目の華やかさと味わいの奥深さで、特別な時間を演出してくれます。

ツリーショコラは飾っても食べても楽しめ、コフレノエルは贈り物にぴったり。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめの冬限定アイテムで、心温まるクリスマスを過ごしてみてください♡