プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「大根ステーキ」 「コーンのカレー風味かき揚げ」 「カボチャサラダ」 の全3品。
野菜がメインでも、ボリュームがあり満足できる献立です。

【主菜】大根ステーキ
下味をつけてからこんがりと焼くのがポイント。味がなじんでおいしさアップ！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：214Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

大根  10cm
  固形スープの素  1個
  水  400ml
ベーコン  (厚切り)2枚
ニンニク  (薄切り)1片分
＜ソース＞
  バルサミコ酢  大さじ2
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  バター  10g
  塩コショウ  少々
サラダ油  少々
パセリ  (刻み)適量

【下準備】

大根は4等分の輪切りにし、皮をむく。鍋に水と固形スープの素、大根を入れ、やわらかくなるまで煮る。ベーコンは半分に切る。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油とニンニクを中火で熱し、水気をきった大根とベーコンを並べて両面をこんがりと焼き、取り出す。

2. (1)のフライパンに＜ソース＞の材料を入れ、弱火でトロミがつくまで煮つめる。

3. 大根にベーコンを挟んで器にのせ、＜ソース＞をかけ、パセリを散らす。

【副菜】コーンのカレー風味かき揚げ
カレー風味が食欲をそそります。おやつにもおすすめ。

調理時間：10分
カロリー：273Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

水煮コーン  (缶)120g
パセリ  (刻み)大さじ3
＜衣＞
  小麦粉  大さじ3
  片栗粉  大さじ1
  カレー粉  小さじ1/2
  塩  少々
＜卵水＞
  卵黄  1個分
  冷水  大さじ2
揚げ油  適量

【下準備】

水煮コーンはキッチンペーパーで水気を取る。＜卵水＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。

【作り方】

1. ボウルに水煮コーン、パセリ、＜衣＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。＜卵水＞を少しずつ加えながら粉っぽさがなくなるまで混ぜる。

2. 170℃の揚げ油にひとくち大ずつ落とし入れ、両面を揚げて器に盛る。

【副菜】カボチャサラダ
お好みでシナモンパウダーやクミンパウダーを加えてもおいしいです。

調理時間：10分
カロリー：182Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

カボチャ  1/8個(200g)
ゆで卵  1個
マヨネーズ  大さじ1
塩  少々
粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

カボチャは種とワタを取り除き、小さめのひとくち大に切る。耐熱容器に並べ、ラップをふんわりとかけ、電子レンジで3〜4分やわらかくなるまで加熱する。ゆで卵はザク切りにする。

【作り方】

1. カボチャの粗熱が取れたらゆで卵と合わせ、マヨネーズ、塩、粗びき黒コショウを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

