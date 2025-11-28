【今日の献立】2025年11月28日(金)「大根ステーキ」
野菜がメインでも、ボリュームがあり満足できる献立です。
【主菜】大根ステーキ
下味をつけてからこんがりと焼くのがポイント。味がなじんでおいしさアップ！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：214Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）大根 10cm
固形スープの素 1個
水 400ml
ベーコン (厚切り)2枚
ニンニク (薄切り)1片分
＜ソース＞
バルサミコ酢 大さじ2
砂糖 小さじ1
しょうゆ 大さじ1
バター 10g
塩コショウ 少々
サラダ油 少々
パセリ (刻み)適量
【下準備】大根は4等分の輪切りにし、皮をむく。鍋に水と固形スープの素、大根を入れ、やわらかくなるまで煮る。ベーコンは半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油とニンニクを中火で熱し、水気をきった大根とベーコンを並べて両面をこんがりと焼き、取り出す。
©Eレシピ
2. (1)のフライパンに＜ソース＞の材料を入れ、弱火でトロミがつくまで煮つめる。
©Eレシピ
3. 大根にベーコンを挟んで器にのせ、＜ソース＞をかけ、パセリを散らす。
©Eレシピ
【副菜】コーンのカレー風味かき揚げ
カレー風味が食欲をそそります。おやつにもおすすめ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：273Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）水煮コーン (缶)120g
パセリ (刻み)大さじ3
＜衣＞
小麦粉 大さじ3
片栗粉 大さじ1
カレー粉 小さじ1/2
塩 少々
＜卵水＞
卵黄 1個分
冷水 大さじ2
揚げ油 適量
【下準備】水煮コーンはキッチンペーパーで水気を取る。＜卵水＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに水煮コーン、パセリ、＜衣＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。＜卵水＞を少しずつ加えながら粉っぽさがなくなるまで混ぜる。
©Eレシピ
2. 170℃の揚げ油にひとくち大ずつ落とし入れ、両面を揚げて器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】カボチャサラダ
お好みでシナモンパウダーやクミンパウダーを加えてもおいしいです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：182Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）カボチャ 1/8個(200g)
ゆで卵 1個
マヨネーズ 大さじ1
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】カボチャは種とワタを取り除き、小さめのひとくち大に切る。耐熱容器に並べ、ラップをふんわりとかけ、電子レンジで3〜4分やわらかくなるまで加熱する。ゆで卵はザク切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. カボチャの粗熱が取れたらゆで卵と合わせ、マヨネーズ、塩、粗びき黒コショウを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ