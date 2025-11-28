えええ、もう値下げだってッ！？【GU】冬に大活躍の予感♡「1,990円トップス」

冬コーデに大活躍しそうな【GU（ジーユー）】のニットトップスが、値下げ価格で早々に登場。ぽこぽことしたケーブル編みがほっこり可愛いニットトップスは、一点投入するだけでおしゃれ見えを狙えそう。ボトムスを選ばず合わせやすいコンパクトシルエットで、コーデに迷ったときも頼りになりそうです。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考に。

即戦力になりそう！ 主役級に着映えるニットトップス

【GU】「ケーブルクルーネックニットプルオーバー」\1,990（税込・セール価格）

「数種類のケーブル柄を組み合わせた、オーセンティックで立体的な編地がポイント」（公式ECサイトより）のニットトップスは、一点投入するだけで冬ムードがアップ。繊細な編地がアクセントになり、シンプルコーデもグッとおしゃれな雰囲気に仕上がりそうです。ダークブラウン・グレー・レッド・ナチュラル・ネイビーの5色展開。

着膨れ感も回避！ 洗練されたモノトーンコーデ

公式ECサイトで「着用するとからだに馴染み、着膨れしないサイズ感がポイント」と紹介されているように、すっきりと着こなせそう。ナチュラルカラーを選べば、ダークトーンになりがちな冬の装いも明るく爽やかな印象に。モノトーンでまとめて、洗練されたキレイめ冬コーデを楽しんで。

今っぽく垢抜けるブラウントーンコーデ

トレンド感たっぷりのブラウンワントーンコーデ。シャツを腰巻きにしてアクセントにすれば、単調になりがちなワントーンコーデもメリハリのきいた着こなしに。レオパード柄のパンプスでエッジをプラスするのもおしゃれ見えのポイントになりそうです。

大人っぽく決まる最旬レイヤードコーデ

知的で清楚な印象を与えるネイビーは、大人コーデとの相性もバッチリ。1枚でもサマになるニットトップスですが、スタッフさんのようにブルーシャツをレイヤードすることで、おしゃれ度がさらにアップ。バレルレッグのスウェットパンツを合わせて、トレンド感たっぷりのキレイめカジュアルコーデを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i