福岡・博多を拠点とする人気アイドルグループ・ＨＫＴ４８が２７日、福岡市内で行われたファミリーマートの「地域密着・九州応援プロジェクト」発表会に登場した。豊永阿紀、石橋颯、栗原紗英の、いずれもチームＨの３人が顔をそろえ、活動１５年目の節目を迎えたＨＫＴ４８と、ファミリーマートが掲げる「ＨＫＴとコンビに」のコンセプトのもと、１年間の共同企画を展開する。

九州７県と山口県（一部）の約１５００店を対象に、１２月２日からは九州限定のコラボ商品２品を販売。福岡のめんたいこを使ったパン「明太フランス」と、あまおうソース入り「ロールケーキ」が登場する。豊永はロールケーキを試食し「ホイップのまろやかさと、あまおうの甘酸っぱさが広がって幸せな気持ちになる。コラボじゃなくても買っちゃう味です」と太鼓判。栗原も「明太フランスはふわふわで中までめんたいこがぎっしり。メンバー全員でペロリでした」と笑顔を見せた。

また全国のファミリーマートでは１２月１９日から、全３９種類の制服ブロマイドをファミマプリントで販売。栗原は「制服を着た瞬間、みんなから“バイトできなさそう”って言われました」と苦笑い。石橋は「アイドル以外の“働く姿”が初めてなので、やる気だけは誰にも負けません」と意気込んだ。

１２月１９日には福岡市内でメンバーが店頭に立つ「１日店長」企画も開催される。九州各地にはＨＫＴ４８メンバーのビジュアルをあしらった計７か所のラッピング店舗が順次お目見えする。

発表会後には、初のラッピング店舗となる博多駅南三丁目店の除幕式も実施。ファミリーマートの細見研介社長は「ＨＫＴ４８は博多の宝、日本の宝。店舗をメディア化し、良質なコンテンツを九州から全国へ発信したい」と語った。

豊永は「節目の年にこのような形でご一緒できて本当に光栄。ＨＫＴ４８とファミリーマートさんの力で、九州に元気を届けたい」と力を込めた。ＨＫＴ４８は現在、新公演を実施中で、来年２月には福岡サンパレス公演、夏以降には４年ぶりの全国ツアーも控えており、１５年目の歩みが加速している。