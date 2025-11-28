ポケモン「ポケピースコレクション」がGUにて本日11月28日から販売開始
ジーユーは、「ポケピースコレクション」の販売を11月28日から全国のGU店舗およびオンラインストアにて開始する。価格は790円から。なおオンラインストアでは同日8時15分からの販売となる。
「ポケピースコレクション」では、WOMEN/KIDSサイズのトップスやルームウェアがラインナップ。ウィメンズは、やわらかい肌ざわりが特徴のボアフリースオーバーサイズジャケットや、スウェットとボア素材の切り替えデザインがポイントのスウェットプルオーバーが登場する。他にも、ピカチュウとワッカネズミがデザインされたマシュマロフィールラウンジワンピースラウンジワンピースやルームソックスも展開。ボア素材で、取り外し可能なカラビナとパスケース付きのバッグも販売される。
キッズからはスウェットパーカのほか、大人とリンクコーデも楽しめる、ボア素材の切り替えがポイントのスウェットプルオーバーが登場。ラウンジセットは、ピカチュウとワッカネズミをイメージしたカラーリングで展開される。【「ポケピースコレクション」ラインナップ】
WOMEN
トップス
サイズ：WOMEN、XS-3XL
ボアフリースオーバーサイズジャケット ポケピース
価格：各2,990円【カラー：41 YELLOW】 【カラー：01 OFF WHITE】
イメージ
コンビネーションスウェットプルオーバー ポケピース
価格：各2,990円【カラー：31 BEIGE】
イメージ【カラー：69 NAVY】
ルームウェア
サイズ：WOMEN、XS-3XL
マシュマロフィールラウンジワンピース ポケピース
価格：各2,990円【カラー：41 YELLOW】 【カラー：01 OFF WHITE】
イメージ
ルームソックス ポケピース
WOMEN、ONE SIZE
価格：各790円
カラー：30 NATURAL
カラー：60 LIGHT BLUE
バッグ
価格：各2,490円
カラー：30 NATURAL
カラー：04 GRAY
カラー：69 NAVY
KIDS
サイズ：KIDS、100cm-160cm
トップス
KIDS（男女兼用）スウェットパーカ ポケピース
価格：各2,290円【カラー：41 YELLOW】 【カラー: 01 OFF WHITE】
イメージ
KIDS（男女兼用）ボアスリーブスウェットシャツ ポケピース
価格：各1,990円【カラー：70 LIGHT PURPLE】 【カラー：69 NAVY】
イメージ
ルームウェア
KIDS（男女兼用）マシュマロフィールラウンジセット ポケピース
価格：各2,990円【カラー：41 YELLOW】 【カラー：01 OFF WHITE】
イメージ
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.