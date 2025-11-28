【ポケピースコレクション】 11月28日 発売 価格：790円～

ジーユーは、「ポケピースコレクション」の販売を11月28日から全国のGU店舗およびオンラインストアにて開始する。価格は790円から。なおオンラインストアでは同日8時15分からの販売となる。

「ポケピースコレクション」では、WOMEN/KIDSサイズのトップスやルームウェアがラインナップ。ウィメンズは、やわらかい肌ざわりが特徴のボアフリースオーバーサイズジャケットや、スウェットとボア素材の切り替えデザインがポイントのスウェットプルオーバーが登場する。他にも、ピカチュウとワッカネズミがデザインされたマシュマロフィールラウンジワンピースラウンジワンピースやルームソックスも展開。ボア素材で、取り外し可能なカラビナとパスケース付きのバッグも販売される。

キッズからはスウェットパーカのほか、大人とリンクコーデも楽しめる、ボア素材の切り替えがポイントのスウェットプルオーバーが登場。ラウンジセットは、ピカチュウとワッカネズミをイメージしたカラーリングで展開される。

WOMEN

トップス

【「ポケピースコレクション」ラインナップ】

サイズ：WOMEN、XS-3XL



ボアフリースオーバーサイズジャケット ポケピース

価格：各2,990円

【カラー：41 YELLOW】【カラー：01 OFF WHITE】

イメージ

コンビネーションスウェットプルオーバー ポケピース

価格：各2,990円

【カラー：31 BEIGE】

イメージ

ルームウェア

【カラー：69 NAVY】

サイズ：WOMEN、XS-3XL



マシュマロフィールラウンジワンピース ポケピース

価格：各2,990円

【カラー：41 YELLOW】【カラー：01 OFF WHITE】

イメージ

ルームソックス ポケピース

WOMEN、ONE SIZE

価格：各790円

カラー：30 NATURAL

カラー：60 LIGHT BLUE

バッグ

価格：各2,490円

カラー：30 NATURAL

カラー：04 GRAY

カラー：69 NAVY

KIDS

サイズ：KIDS、100cm-160cm

トップス

KIDS（男女兼用）スウェットパーカ ポケピース

価格：各2,290円

【カラー：41 YELLOW】【カラー: 01 OFF WHITE】

イメージ

KIDS（男女兼用）ボアスリーブスウェットシャツ ポケピース

価格：各1,990円

【カラー：70 LIGHT PURPLE】【カラー：69 NAVY】

イメージ

ルームウェア

KIDS（男女兼用）マシュマロフィールラウンジセット ポケピース

価格：各2,990円

【カラー：41 YELLOW】【カラー：01 OFF WHITE】

イメージ

