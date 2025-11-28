乃木坂46久保史緒里、“いもうと坂”最後の一人に…粋な演出に反響「涙腺崩壊」「あれはエモすぎた」
乃木坂46の3期生・久保史緒里（24）が、26・27日に神奈川・横浜アリーナで『卒業コンサート』を開催。26日に行われたDAY1公演では、久保が「言霊砲」をソロ歌唱した際の演出が話題となった。
【ライブ写真41点】特大サプライズもあった久保史緒里卒業コンサート
ライブの中盤、ユニット曲ブロックで「Hard to say」、「意外BREAK」、「せっかちなかたつむり」、「光合成希望」などをメンバーたちとともにパフォーマンスする中、このブロックで最後に披露されたのが「言霊砲」だった。
この楽曲は、久保をはじめ大園桃子・山下美月・与田祐希の“いもうと坂”と呼ばれる4人のユニット曲。久保以外の3人はすでに卒業しており、それぞれのメンバーの卒業コンサートでも歌われたが、最後の一人となった久保はソロで歌唱。しかし、ステージにはここにはいない3人のサイリウムカラーで、それぞれのポジションにスポットライトが当てられるという粋な演出で4人の楽曲だということを示した。
久保は「いもうと坂もついに最後になりました。末っ子の応援も最後までよろしくお願いします！」と呼びかける場面もあった。
この演出にファンからはSNSで「最後の一人…涙が止まらない」「あの演出はエモすぎた」「いもうと坂のサイリウム演出号泣」「スポットライトの演出で涙止まらんありがとう」「言霊砲ソロ歌唱で涙腺崩壊」「まちゅの卒コンにもあった演出。先輩たちへのリスペクトにも見える」「いもうと坂よ永遠に…」などの声が寄せられていた。
■久保史緒里（くぼ・しおり）
2016年9月に3期生として乃木坂46に加入。20thシングル表題曲「シンクロニシティ」で初選抜され、32ndシングル「人は夢を二度見る」では自身初センターを山下美月とWセンターで務めた。俳優としても22年公開の映画『左様なら今晩は』で映画初出演にして初主演を務め、以降、NHK大河ドラマ『どうする家康』（23年）、NHK連続テレビ小説『あんぱん』（2025）などに出演。2022年2月からは『乃木坂46のオールナイトニッポン（ANN）』のパーソナリティーを務め、卒業コンサート初日を終えた26日深夜には卒業回を生放送した。
【ライブ写真41点】特大サプライズもあった久保史緒里卒業コンサート
ライブの中盤、ユニット曲ブロックで「Hard to say」、「意外BREAK」、「せっかちなかたつむり」、「光合成希望」などをメンバーたちとともにパフォーマンスする中、このブロックで最後に披露されたのが「言霊砲」だった。
久保は「いもうと坂もついに最後になりました。末っ子の応援も最後までよろしくお願いします！」と呼びかける場面もあった。
この演出にファンからはSNSで「最後の一人…涙が止まらない」「あの演出はエモすぎた」「いもうと坂のサイリウム演出号泣」「スポットライトの演出で涙止まらんありがとう」「言霊砲ソロ歌唱で涙腺崩壊」「まちゅの卒コンにもあった演出。先輩たちへのリスペクトにも見える」「いもうと坂よ永遠に…」などの声が寄せられていた。
■久保史緒里（くぼ・しおり）
2016年9月に3期生として乃木坂46に加入。20thシングル表題曲「シンクロニシティ」で初選抜され、32ndシングル「人は夢を二度見る」では自身初センターを山下美月とWセンターで務めた。俳優としても22年公開の映画『左様なら今晩は』で映画初出演にして初主演を務め、以降、NHK大河ドラマ『どうする家康』（23年）、NHK連続テレビ小説『あんぱん』（2025）などに出演。2022年2月からは『乃木坂46のオールナイトニッポン（ANN）』のパーソナリティーを務め、卒業コンサート初日を終えた26日深夜には卒業回を生放送した。