高知、日本大DF浅野良啓の来季加入内定を発表「自分の持ち味であるドリブルやクロスを武器に…」
高知ユナイテッドSCは27日、日本大のDF浅野良啓(21)が来シーズンから加入することを発表した。
神奈川県出身の浅野は、湘南ベルマーレの育成組織を経て、日大に進学していた。クラブ公式サイトを通じ、「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手のキャリアを高知ユナイテッドSCというクラブでスタートできることを、心から嬉しく思います」と喜びを伝えた。
「家族、友人、ご指導いただいた監督、コーチ、これまで私に関わって下さった全ての方々のおかげで今の自分があります。感謝してもしきれません」
「これまでに受けた恩を自分のプレーと結果をもって少しずつ返していきたいと思います。自分の持ち味であるドリブルやクロスを武器にチームの勝利に1日でも早く貢献できるよう、全力で闘います。また、自分のプレーを見た人の明日からの活力となれるような選手になります」
「高知ユナイテッドSCに関わる全てのファン、サポーターの皆様、応援よろしくお願いいたします!」
以下、プロフィール
●DF浅野良啓
(あさの・かずたか)
■生年月日
2003年12月31日(21歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
175cm/73kg
■経歴
OZ湘南FC-湘南U-15 EAST-湘南U-15-湘南U-18-日本大
