長野DF冨田康平に第一子誕生「何しても点を取って勝って、みんなにゆりかごしてもらいたい」
AC長野パルセイロは27日、今月15日にDF冨田康平(29)に第一子となる長男が誕生したことを発表した。
クラブ公式サイトを通じ、冨田は「とても長く、とてもしんどかったであろう出産をやり切ってくれた妻の顔を見た時、産まれてきた子の顔を見た時、自分のこれからの日々の幸せはきっとこの二人あってのものなんだろうと強く感じました」と思いを伝えている。
「また、ただ見守ることしかできず、かける言葉もうまく見つけられない自分はなんて無力なんだとまざまざと突きつけられた十月十日だったと思います」
「でもそんな自分がこれからできることは、父としてできることを精一杯やって、選手として妻や息子が自慢できるようなサッカーをして家族を支えていくことだけです。そんな姿を見せられるようにこれからも精進していきたいと思います」
「今週はシーズン最終戦です。何しても点を取って勝って、みんなにゆりかごしてもらいたいと思います。最後まで応援よろしくお願いします!」
