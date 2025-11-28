【ガチャ 黒ひげ危機一発】 12月中旬 発売予定 価格：1回300円

「黒ひげ危機一発 (6代目/2011年)」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ガチャ 黒ひげ危機一発」を12月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、1975年の発売から今年2025年で50周年を迎えるパーティゲーム「黒ひげ危機一発」のガチャ版。ミニサイズながら本物と同じ様に遊べる。付属の剣を樽の任意の穴に刺していき、人形プレートを飛び出させた人が勝ちというルールで、ハラハラドキドキが楽しめる。

本商品では、50年の間に発売されたいくつかの「黒ひげ危機一発」をセレクトし、「黒ひげ危機一発 (6代目/2011年)」、「黒ひげ危機一発ゲーム (初代/1975年)」、「黒ひげ危機一発2000 銀の剣(2000年)」、「ラブヒゲ危機一発(2007年)」に加えて、50周年を記念した「黒ひげ危機一発ゲーム (初代/1975年)ゴールドver.」の5種類がラインナップされている。

「黒ひげ危機一発ゲーム (初代/1975年)」

「黒ひげ危機一発2000 銀の剣(2000年)」

「ラブヒゲ危機一発(2007年)」

「黒ひげ危機一発ゲーム (初代/1975年)ゴールドver.」

【ガチャ 黒ひげ危機一発】

サイズ：本体 約50mm

材質：本体 ABS/PP

(C) TOMY